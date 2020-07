Caos en Ferrari en GP Estiria 2020: Vettel y Leclerc, compañeros de equipo, chocaron y abandonaron

El Gran Prix Estiria 2020 ya se encuentra en marcha y lo disfrutan todos los aficionados del automovilismo en el mundo entero. No obstante, el inicio no fue el esperado para Ferrari y vio un duro choque entre dos integrantes del equipo, Sebastián Vettel y Charles Leclerc.

Ocurrió lo siguiente, Leclerc se encontraba remontando de la 15 º posición, cuando quiso sobrepasar al alemán que terminó llevándoselo por delante en una curva cerrada. Cabe recordar que, hace poco Vettel había chocado contra Sainz de una manera similar.

“Estaba muy sorprendido. Tenía el interior y no esperaba que Charles intentara algo. Me lo estaba tomando con calma, ya que estaba ocupado a nuestro alrededor”, expresó el germano.

Tras ello, ambos Ferrari tuvieron que ser llevados al garaje para poder ser arreglados, pero ambos competidores fueron incapaces de continuar en la carrera con los vehículos en tales condiciones.

“El auto se sintió mucho mejor, así que es una pena que no tengamos la oportunidad de probar el ritmo de carrera y nuestras actualizaciones”, agregó un aún sorprendido Vettel.

Por su parte, Leclerc admitió tener toda la culpa y expresó su pesar. "Pensé que si pasaba, ganaríamos cuatro o cinco posiciones. Claramente no fue así. Fui un estúpido y aprenderé de ello. Él (Vettel) me vio, pero no tenía a dónde ir. Él lo entiende, pero es complicado para todo el equipo. Las excusas no son suficientes", señaló.

Este choque entre dos Ferrari trae recuerdos, ya que durante la salida de Singapur 2017 el mismo Sebastián Vettel tuvo un choque aparatoso con su compañero Kimi Raikokken, el cual le terminó quitando toda posibilidad de conseguir el título al alemán.