Lewis Hamilton ganó el GP de Hungría: revisa los resultados de la carrera por la fecha 3 del Mundial de Fórmula 1

Lewis Hamilton lo hizo de nuevo. El piloto británico fue el más veloz de inicio a fin en el Gran Premio de Hungría y consiguió su segunda victoria en el Mundial de Fórmula 1 2020. A continuación, revisa los resultados de la carrera de automovilismo.



El circuito de Hungaroring albergó una emocionante competición, en la cual una ligera lluvia no logró incomodar mucho a los pilotos. Lewis Hamilton logró su octavo triunfo en el GP de Hungría y el tercero consecutivo. Además, quedó a cinco victoria de GP para alcanzar el récord histórico de Michael Schumacher (91).



El podio lo completaron Max Verstappen (Red Bull) -que tuvo un choque antes del inicio de la carrera y logró remontar varias posiciones, completando una gran carrera- y Valtteri Bottas (Mercedes), en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En tanto, el mexicano Sergio Pérez , de Racing Point F1, terminó en el séptimo lugar y no pudo completar una buena carrera. Sebastián Vettel (Ferrari) acabó en el sexto puesto.



Pierre Gasly, de Alpha Tauri, fue el único piloto que abandonó en la carrera por problemas con su neumático.

Es importante recordar que la fecha 4 del Mundial Fórmula 1 se disputará con el GP de Gran Bretaña, en el histórico circuito de Silverstone, programado para el domingo 2 de julio.

Revisa cómo quedó la tabla de posiciones del GP de Hungría 2020

Arrancó la carrera. Sigue cómo van los puestos y las incidencias desde aquí.

LAP 71: Tremenda carrera de Lewis Hamilton, que se lleva el primer lugar en el GP de Hungría.

LAP 67: Lewis Hamilton entra a 'pits' y cambia su neumático en busca del triunfo.

LAP 63: A 7 vueltas del final, Mercedes esperaba que Hamilton entre a los 'pits' pero este se fue de largo.

LAP 61: Casi rozan Sainz y Leclerc. El español le saca una importante ventaja.

LAP 60: Entra la recta final de la carrera. Hamilton, Verstappen y Bottas ocupan el podio por ahora.

LAP 56: Lewis Hamilton tiene todo encaminado para una nueva victoria en el GP de Hungría. A 15 vueltas para el final, el inglés está firme en el primer lugar.

LAP 53: Stroll ingresa a 'pits' y redujo su ventaja con Vettel en el cuarto lugar.

LAP 50: Bottas entra al 'pits' a cambiar de goma y pierde diferencia contra Verstappen.

LAP 48: Lance Stroll mantiene el cuarto lugar pero Vettel le sigue cerca, aunque detrás de él llega un pelotón.

LAP 45: Bottas se pone a un segundo de Verstappen y queda a un tiro la pelea por el segundo lugar.

LAP 43: Latifi (Williams) se despista y queda en el último lugar.

LAP 42: El inglés Hamilton lidera con 19 segundos de ventaja sobre Verstappen

LAP 40: Bottas se encuentra a 24 segundos de Hamilton y va por el segundo lugar, ocupado por Verstappen.

LAP 38: Hamilton entró a los 'pits' de Mercedes y en 3.1 segundos hacen cambio de neumáticos. No perderá la punta.

LAP 37: Verstappen entra al 'pits' de Red Bull para cambiar neumáticos.

LAP 34: Bottas (Mercedes) entra a pits ante la llegada de la lluvia. Por su parte, Hamilton no ingresará hasta que recién cambie ya el clima.

LAP 32: Leclerc logró finalmente pasar al 13° lugar después de una gran maniobra de sobrepaso a Norris.

LAP 30: Vettel entra a los 'pits' de Ferrari y cambia a goma dura ante la inminente lluvia que caerá.

LAP 28: Hamilton saca una ligera ventaja a Verstappen y ya le saca doce segundos.

LAP 24: Lewis Hamilton sigue encabezando la carrera por 11 segundos sobre Verstappen. Más atrás se encuentran Stroll, Bottas, Magnussen, Grosjean, Albon, Vettel, Pérez y Ricciardo.

LAP 21: Leclerc (Ferrari) cambia de neumáticos y va perdiendo posiciones, pero se prepara ya para la lluvia.

LAP 20: Lecrerc y Vettel vuelven a estar a la par, pero esta vez no se registran incidentes entre Ferrari.

LAP 17: Pierre Gasly (Alpha Tauri) se convierte en el primer piloto en abandonar en boxes tras tener problemas en el motor.

- LAP 14: Verstappen defiende con firmeza el segundo lugar tras hacer una buena largada.

- LAP 12: Anuncian los organizadores que en breves minutos caerá la lluvia a la pista del circuito de Hungaroring.

- LAP 10: Bottas se ayuda del DRS y logra sobrepasar a Leclerc al ingreso a la curva 1.

- LAP 7: El danés Kevin Magnussen marcha tercero y Grosjean, cuarto. Los pilotos de Haas fueron los únicos que largaron con neumáticos slick.

- LAP 6: Lewis Hamilton comanda la carrera por el momento y Verstappen va a su acecho.

- ¡Empezó el GP de Hungría!

