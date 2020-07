¿Se queda o se va? Sebastian Vettel habló sobre su actual momento en Ferrari y F1

Hace un par de semanas empezó el Mundial de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria. Uno de los candidatos es o era Sebastian Vettel, pero el alemán no ha tenido grandes actuaciones por lo que se ubica actualmente en el puesto 10 de la clasificación de pilotos.

Tanto se ha hablado de la performance de Sebastian Vettel que hay quienes indican que no seguiría la próxima temporada en Ferrari. Ello cobró fuerza tras conocerse que el español Carlos Sainz se incorporará luego de este Mundial de F1.

Al respecto, el mismo Vettel decidió salir al frente para hablar sobre su futuro y a su vez, confesar que las cosas no le han salido como le hubiera gustado más allá de haber conseguido dos subcampeonatos.

“Correr para Ferrari siempre fue mi sueño desde niño, desde que vi a Michael subirse en aquel coche rojo, es un equipo impresionante”, declaró el alemán de 33 años. Luego agregó lo siguiente: “Mi deseo de ir a Ferrari finalmente se cumplió, pero tenía como misión ser campeón del mundo con ellos y no lo hemos podido conseguir”.

El tema no quedó allí y siguió dando más detalles: “En ese objetivo fallamos, pero también hemos tenido años muy buenos juntos, hemos vivido buenos momentos y hemos tenido grandes carreras. No me arrepiento de haber fichado por Ferrari”.

Cabe mencionar que el alemán también recordó su salida de Red Bull en el 2013. “Me da pena recordar cómo acabaron las cosas allí, pero así es el deporte a veces. Las cosas son algo extrañas con los contratos, que también limitan lo que puedes o no decir. Vivimos grandes momentos juntos, logramos cuatro campeonatos del mundo, fue increíble. Mirando atrás me arrepiento de haber salido del equipo de esa forma”, contó Vettel para Sky Sports F1.

Ferrari: Sebastian Vettel sobre su futuro en la Fórmula 1

El multicampeón piloto alemán contó que aún no tiene claro qué pasará para la próxima temporada: “Si una puerta se cierra, creo que se abrirá otra. Sea lo que sea esa puerta, aún no lo sé, es la respuesta honesta”.