Lewis Hamilton: “Solo rezaba para que avance, nunca experimenté algo así” [FOTO]

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Gran Bretaña, la tercera carrera del Mundial de la Fórmula 1 en el circuito de Siverstone. Lewis Hamilton volvió a lucirse y sumó su tercera victoria consecutiva.

Sin embargo, el triunfo de Lewis Hamilton se valoró aún más debido a que faltando muy poco para cruzar la bandera a cuadros, una de las llantas de su monoplaza explotó por lo que estuvo cerca de ser pasado por Verstappen.

Al respecto, el actual campeón de la Fórmula 1 habló apenas terminó la competencia y se mostró muy emocionado por conseguir su tercer triunfo consecutivo, aunque reconoció que tuvo miedo de no lograrlo.

“En la recta, la llanta se desinfló y eso fue un momento en el corazón de la boca ... Solo estaba rezando para que siga avanzando. Estaba realmente helado al final”, confesó Lewis Hamilton para la Fórmula 1.

Luego, el piloto de Mercedes agregó lo siguiente: “Bono me estaba dando la información (sobre Max). Definitivamente nunca había experimentado algo así en la última vuelta”.

HAM: "Down the straight the tyre deflated and that was a heart in the mouth moment... I was just praying to get it round. I was really chilled at the end. Bono was giving me the info (about Max). I've definitely never experienced something like that on the last lap"#BritishGP pic.twitter.com/svd9QYVb57