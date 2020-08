Fórmula 1: Valtteri Bottas renovó con Mercedes [FOTO]

Tal parece que esta temporada 2020 será nuevamente para Mercedes. La mencionada escudería manda en la tabla en general gracias al gran momento de sus pilotos Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

Además de la buena racha de Mercedes, Bottas tiene un motivo más para seguir entre los primeros puestos del Mundial de Fórmula 1. Se informó que el finlandés seguirá siendo compañero de Lewis Hamilton.

Bottas renovó por una temporada más con Mercedes y buscará seguir haciendo historia con su escudería, a la cual llegó en el 2017 procedente de Williams. Desde su arribo, ha tenido grandes carreras, aunque en esta cuarta temporada, lucha palmo a palmo con Hamilton por el título.

