Fórmula 1: Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de España

Lewis Hamilton tuvo un espectacular arranque en el Gran Premio de España y no soltó la punta en ningún momento por lo que al final se quedó con la victoria en la carrera válida por la sexta fecha del Mundial de la Fórmula 1 2020.

Mercedes sigue confirmando su buena temporada. Desde el inicio se vio a un Hamilton totalmente enfocado en no ceder su liderazgo ganado el sábado. Verstappen trató de sorprender, pero se colocó segundo, mientras que Bottas cayó al cuarto puesto. Así comenzaba el GP de España.

La carrera seguía su curso y en ningún momento estuvo en discusión la victoria del británico. A pesar de entrar a la zona de pits, gracias a su ventaja, ni Verstappen ni Bottas pudieron pasarlo. Un punto importante fue que no tuvo problemas con sus neumáticos, como ocurrió en el GP 70 ° Aniversario.

Por su parte, su compañero se recuperó y estuvo peleando con el de Red Bull por la segunda posición. Ya en el último trayecto, Verstappen se acercó a Hamilton, pero la victoria del de Mercedes era un hecho.

De esta manera, Hamilton sumó su cuarto triunfo en esta temporada del Mundial de la F1. Verstappen acabó segundo y Bottas tercero. La próxima parada será el Gran Premio de Bélgica, que se correrá a fines del presente mes de agosto.

MINUTO x MINUTO | Gran Premio de España 2020 vía Movistar F1 y FOX Action

Sigue todas las incidencias del evento de Fórmula 1.

Verstappen y Bottas quedaron segundo y tercero, respectivamente.

¡Hamilton se queda con la victoria!

Vuelta 61 y Hamilton, salvo algún problema de último minuto, será el ganador.

Cinco segundos de sanción para Pérez.

Se cayó Vettel y descendió a la séptima posición.

Interesante la pelea entre Pérez y Vettel por el cuarto puesto.

'Checo' Pérez parece consolidarse en el cuarto puesto.

Verstappen está segundo y va por Hamilton.

Investigarán a Pérez si no respetó la bandera azul.

Hamilton entra a zona de pits y sale rápidamente. Mantiene su primer puesto.

Entramos a la vuelta 46.

Verstappen busca recuperar el segundo lugar que lo tiene Bottas.

Dominio amplio de Hamilton.

Verstappen entra a zona de pits y ahora es tercero.

Leclerc abandona la carrera por problemas con su monoplaza.

Arriba todo sigue igual. Hamilton primero, segundo Verstappen y tercero Bottas.

Leclerc tuvo problemas en una de las curvas y ahora se ubica último.

Problemas para Leclerc. Su monoplaza se paró y cae varios puestos en la clasificación.

Muy apretado lo de Verstappen y Bottas. Diferencia de tan solo dos segundos.

Entramos a la vuelta 34.

A diferencia del GP 70° Aniversario, Hamilton sacó una buena diferencia por lo que no le afectó haber ingresado a los pits.

Verstappen y Bottas se vienen peleando el segundo lugar. Vuelta 28.

Hamilton no suelta la punta.

"Estoy perdiendo mucho agarre, ¡a quién le importa por dónde salgo, puedo pasarlos fácilmente!" , dijo Verstappen en la vuelta 21.

El británico entra a la zona de pits. Bottas hace lo mismo.

Hamilton sigue como líder. Bottas ya es segundo y Verstappen cayó al tercer puesto.

Ya entramos a la vuelta 23 de las 66 que son.

Verstappen se mantiene segundo, pero ya tiene atrás a Bottas.

Hasta el momento, Hamilton no tiene problemas con sus llantas.

Entramos a la vuelta número 13.

Bottas no la pasa bien al quedarse en la salida. El finlandés busca la manera de trepar al tercer puesto.

Hamilton mantiene su primer puesto. Verstappen logró ubicarse segundo en el arranque, mientras que Bottas cayó al cuarto puesto.

¡Arrancó el GP de España!

- Confirmamos el orden de salida con el piloto británico Lewis Hamilton a la cabeza.

GP de España orden de partida

Revisa el orden de partida de GP de España

1. Hamilton (Gran Bretaña)

2. Bottas (Finlandia)

3. Verstappen (Bélgica)

4. Segio Pérez (México)

5. Lance Stroll (Canadá)

6. Alexander Albon (Thailandia)

7. Sainz Jr. (España)

8. Lando Norris (Gran Bretaña)

9. Charles Lecierc (Mónaco)

10. Pierre Gasly (Francia)

11. Sebastian Vettel (Alemania)

12. Kvyat (Rusia)

13. Ricciardo (Austria)

14. Raikkonen (Finlandia)

15. Esteban Ocon (Francia)

16. Magnussen (Dinamarca)

17. Grosjean (Francia)

18. George Russell (Gran Bretaña)

19. Hulkenberg (Alemania)

20. Nicholas Latifi (Canadá)

21. Antonio (Italia)

22. Roy Nissany (Israel)

GP de España 2020

Lewis Hamilton sigue a paso firme por una nueva corona mundial. El piloto británico saldrá desde el primer lugar de la parrilla tras superar a su compañero de equipo Valtteri Bottas, logrando su pole position 92. En la Q3, el actual campeón del mundo logró ampliar la diferencia consiguiendo un tiempo de 1'15.584.

Bottas no se amilanó y en el suelo español peleó a la par de su compañero de equipo, logrando un tiempo de 1'15.643. Los Mercedes tendrán que realizar una ventaja para cuidar los primeros lugares de la carrera y celebrar en el podio. Valteeri viene realizando una buena temporada y busca la manera de robarse los aplausos.

En el tercer lugar de la parrilla será para Max Verstappe. El de Red Bull logró un tiempo de 1'16.292 y tendrá que pelear con los de Mercedes para conquistar el podio y empezar a recortar diferencias con Lewis en la tabla general del mundial. Difícil reto para una de las promesas de la escudería australiana.

La suerte no le sonrió a Carlos Sainz. El español terminó en el puesto 7 de la clasificación, a pesar de realizar una buena práctica. Motivado de competir en su país, el piloto español intentará realizar el 'milagro' y regalar un podio. En declaraciones a Movistar F1, el integrante de Renault se mostró inconforme con su monoplaza.

"Sobre todo al principio de la clasificación me he sentido muy cómodo, luego en la Q3 no hemos podido mejorar mucho, al contrario que los demás, nosotros no hemos encontrado nada extra en el coche o en la pista que nos pudiera hacer ganar tiempo. Mañana (hoy) salimos séptimos, que es la posición que merecemos. Si acaso podríamos haber superado a Albon, pero no a los Racing Point que estaban muy fuertes", expresó.

GP de España: horarios del mundo

Revisar los horarios del Gran Premio de España

Países Hora Perú 8:10 a. m. México 8:10 a. m. España 3:10 a. m. Argentina 10:10 a. m. Chile 9:10 a. m. Estados Unidos 8:10 a. m. Paraguay 9:10 a. m. Uruguay 10:10 a. m. Colombia 8:10 a. m. Ecuador 8:10 a. m. Venezuela 9:10 a. m. Bolivia 9:10 a. m. Canadá 9:10 a. m. Costa Rica 7:10 a. m. Honduras 7:10 a. m.

¿Dónde ver el GP de España?

Argentina | Fox Sports

Colombia | Fox Sports

Chile | Fox Sports

Perú | ESPN

México | Televisa Deportes

Estados Unidos | ESPN

España | Movistar +

GP de España: calendario de la Fórmula 1

El calendario confirmado hasta el momento

GP de Hungría: del 17 al 19 de julio 2020 en Hungaroring, Hungría.

GP de Gran Bretaña: del 31 de julio al 2 de agosto 2020 en Silverstone, Inglaterra.

GP 70 aniversario: del 7 al 9 de agosto 2020 en Silverstone, Inglaterra.

GP de España: del 14 al 16 de agosto 2020 en Montmeló, España.

GP de Bélgica: del 28 al 30 de agosto 2020 en Spa-Francorchamps, Bélgica.

GP de Italia: del 4 al 6 de septiembre 2020 en Monza, Italia.

GP de Toscana: del 11 al 13 septiembre 2020, en Mugello, Italia.

GP de Rusia: del 25 al 27 de septiembre 2020, en Sochi, Rusia

Ver Movistar F1 ONLINE GP de España para ver en España

Ver Movistar F1 Gran Premio 70° Aniversario

Movistar F1 Diales y canales TV Movistar + Dial 57. Movistar + Dial: 57 (HD), Dial: 220 (Mosaico) (HD), Dial: 221-226 (Multi 1-6) (HD) y Dial: 442 (UHD). SomTV Dial: 231.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Fórmula 1 GP de España?

ESPN 2 Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

Ver FOX Sports EN VIVO GP de España para México y Centroamérica?

FOX Sports Canales TV Dish (México) Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD) Sky Sports (México) Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD) Sky Sports (R. Dominicana) Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD) Claro TV (El Salvador) Canal 305 (SD) y Canal 623 (HD) Tigo (Honduras) Canal 66 (B), 305 (D) y 722 (HD) Claro TV (El Salvador) Canal 42 (A), 209 (D) y 210/587 (HD) Claro TV (Honduras) 47 (A), 209 (D), 210/587 (HD) y 552 (HD) Claro TV (Guatemala) Canal 305 (HD). Cable Color (Honduras) Canal 38 (A) y Canal 452 (D) Mayavisión (Honduras) Canal 16 Telecable (Costa Rica) Canal 45 (A) y Canal 225 (D) Cable & Wireless (Panamá) Canal 253 Megacable (México) Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD) Altice (R. Dominicana) Canal 360 (SD) y Canal 464 (HD) Claro Video (México) Canal 1776 (HD)

Canal 9 de Televisa Deportes EN VIVO GP de España

Canal 9 de Televisa Canales TV Sky Sports (México) Canal 150 (SD) y Canal 1150 (HD). Star TV (México) Canal 169. Megacable (México) Canal 109 (SD), Canal 1109 (HD), Canal 106 (SD) y Canal 1106 (HD). NRT Moncloca (México) Canal 9 y Canal 10 (+2). Izzi (México) Canal 109 (SD) y Canal 809 (HD).

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO Fórmula 1 GP de España en Chile?

FOX Sports Chile Canales TV DirecTV - FS Chile: Canal 604 (SD), Canal 1607 (HD) - FS1: 1604 Movistar TV - FS Chile: Canal 483 (SD). - FS1: Canal 485 (SD) y Canal 889 (HD) Claro TV - FS Chile: Canal 177 (SD) - FS1: Canal 178 (SD) y Canal 478 (HD) Entel TV HD - FS Chile: Canal 210 (SD) - FS1: Canal 241 (HD) TuVes HD - FS Chile: Canal 519 (SD) - FS1 Canal 518 (SD) VTR (Santiago) - FS Chile: Canal 45 - FS1: Canal 166 (SD) y Canal 860 (HD) Claro TV - FS Chile: Canal 177 (SD) y Canal 477 (HD) - FS1: Canal 166 (SD) y Canal 860 (HD) Coltrahue Digital - FS Chile: 33.1 (HD) - FS1: Canal 35.1 (HD) Telsur/GTD Manquehue - FS Chile:Canal 83 (SD) y Canal 856 (HD) - FS1: Canal 70 (SD) y Canal 846 (HD). Movistar - FS Chile: Canal 483 (SD) - FS1: Canal 485 (SD) y Canal 889 (HD)

FOX Sports 3 EN VIVO Fórmula 1 GP de España

DirecTV Perú: Canal 609 (SD) y Canal 1609 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 609 (SD) y Canal 1609 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 609 (SD) y Canal 1609 (HD).

DirecTV Chile: Canal 609 (SD) y Canal 1609 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 609 (SD) y Canal 1609 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 609 (SD) y Canal 1609 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 609 (SD) y Canal 1609 (HD).

Dish México: Canal 334 (SD) y Canal 834 (HD).

Sky Sports México: Canal 559.

Sky Sports Argentina: Canal 559.

Sky Sports República DominicanaCanal 559.

Tigo Sports Paraguay: Canal 430.

Tigo Sports Bolivia: Canal 430.

Tigo Sports Colombia: Canal 430

Movistar Perú Satelital: Canal 479 (SD), Canal 481 (SD) y Canal 892 (HD).

Movistar Chile Satelital: Canal 479 (SD), Canal 481 (SD) y Canal 892 (HD).

Movistar Colombia Satelital: Canal 479 (SD), Canal 481 (SD) y Canal 892 (HD).

Movistar Venezuela Satelital: Canal 479 (SD), Canal 481 (SD) y Canal 892 (HD).

Inter Venezuela: Canal 114 (SD) y Canal 1114 (HD).

Inter Satelital Bolivia: Canal 523 (SD), Canal 113 (HD) y Canal 522 (HD).

TuVes HD: Canal 523 (SD) y Canal 113 (HD).

Claro TV Chile: Canal 180 (SD) y Canal 480 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 515 (SD) y Canal 553 (HD).

Claro TV El Salvador: Canal 307 .

Claro TV Panamá: Canal 307.

Entel TV HD Chile: Canal 211.

CNT TV Ecuador: Canal 304.

VTR Chile: Canal 151 (SD) y Canal 862 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 19 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1015 (HD).

Claro TV Chile Cable: Canal 180 (SD) y Canal 480 (HD).

Claro TV Perú Cable: Canal 60 (SD) y Canal 519 (HD).

Claro TV Colombia Cable: Canal 515 (SD) y Canal 1515 (HD).

Claro TV Ecuador Cable: Canal 87 (SD) y Canal 587 (HD).

Claro TV El Salvador Cable: Canal 45 (Analógico) y Canal 213 (Digital).

Claro TV Honduras Cable: Canal 52 (Analógico) y Canal 213 (Digital).

Cablevisión Argentina: Canal 108 (Digital HD).

Nuevo Siglo Uruguay: Canal 744.

Cablehogar Argentina: Canal 122.

Izzi México: Canal 511.

Megacable México: Canal 307 (SD) y Canal 1307 (HD).

Montecable Uruguay: Canal 561.

Tigo Sports Paraguay Cable: Canal 108 (SD) y Canal 718 (HD).

Tigo Sports Bolivia Cable: Canal 506 (SD) y Canal 711 (HD).

Tigo Sports Costa Rica Cable: Canal 322.

Tigo Sports Colombia Cable: Canal 29 (SD) y Canal 231 (HD).

Tigo Sports Guatemala Cable: Canal 322 (Digital) y Canal 724 (HD).

TeleRed Argentina: Canal 105.

Movistar TV Perú Cable: Canal 503 (SD) y Canal 747 (HD).

Star Globalcom: Canal 75.

Inter Venezuela Cable: Canal 127.

Honduras Mayavisión: Canal 100.17.

Grupo TV Cable: Canal 210 (SD) y Canal 742 (HD).

Cable & Wireless Panamá: Canal 256.

Supercanal Argentina: Canal 13 (Analógico), Canal 105 (Digital) y Canal 1006 (HD).

Claro TV Argentina: República Dominicana: Canal 307 (SD) y Canal 1307 (HD).

Cablevisión Flow Argentina: Canal 108.

Dibox Argentina: Canal 106 (HD).

Movistar TV Chile IPTV: Canal 479 y Canal 892.

Movistar TV Argentina IPTV: Canal 206 (HD).

Movistar TV Colombia IPTV: Canal 206 (HD).

FOX Action EN VIVO

FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

Circuito de Cataluña

Revisa la ubicación del circuito de Cataluña