GP de Bélgica EN VIVO: programación y horarios de la carrera de Fórmula 1

Fórmula 1 EN VIVO este domingo 30 de agosto se realizará el Gran Premio de Bélgica, séptima carrera de la temporada en el circuito de Spa-Francorchamps. El gran favorito es el británico Lewis Hamilton.

La Fórmula 1 está de vuelta. Luego de un breve descanso tras el GP de España, los mejores pilotos del mundo se darán cita ahora en el Gran Premio de Bélgica, la séptima carrera de la temporada que tiene a un intratable Lewis Hamilton como el favorito para ser campeón.

El británico sumó su cuarta victoria en lo que va del Mundial de la Fórmula 1. El de Mercedes estuvo intratable en el circuito del Barcelona y en ningún momento puso en discusión su liderato a pesar de que Verstappen lo seguía de cerca.

Hamilton habló hace poco en la previa de lo que será el GP de Bélgica, pero aprovechó el momento para tocar un difícil tema que viene ocurriendo en Estados Unidos sobre lo acontecido con el ciudadano Jacob Blake.

El actual campeón de la Fórmula 1 aseguró que no corre riesgo su participación para el GP de Bélgica como ha sucedió en la MLS, MBA y NBA, pero sí dejó en claro que la discriminación el abuso de autoridad contra las personas de raza morena debe acabar ya.

“Primero, pienso que es increíble lo que muchos están haciendo en Estados Unidos en sus deportes. Mucha gente está respaldando a los deportistas y realmente presionando por los cambios”, empezó diciendo el de Mercedes.

Luego, Hamilton agregó lo siguiente: “Eso es en Estados Unidos y no sé si yo haciendo algo aquí vaya a ayudar ... estamos en Bélgica, no Estados Unidos. No he hablado con nadie sobre boicots, pero estoy muy orgulloso de muchos y estoy unificado con ellos, tratando de hacer lo que puedo aquí”.

Ya metido en la carrera del domingo, el británico buscará acercarse aún más al récord del histórico Michael Schumacher ya que está a dos victorias de lo hecho por el alemán. Además, le lleva una ventaja de 37 a su escolta Max Verstappen.

Sin duda que Lewis Hamilton es el principal favorito, pero tanto Max Verstappen como Valtteri Bottas ya saben lo que es ganar también esta temporada y tratarán de vencer al británico que quiere seguir en lo más alto de la Fórmula 1.

HORARIOS GP BÉLGICA F1

Viernes 28 de agosto

Entrenamientos libres 1:

Argentina 6:00 a.m. a 7:30 a.m.

Perú: 4:00 a.m. a 5:30 a.m.

México 5:00 a.m. a 6:30 a.m.

España 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Entrenamientos libres 2:

Argentina 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Perú 8:00 a.m. a 9:30 a.m.

México 9:00 a.m. a 10:30 a.m

España: 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Sábado 29 de agosto

Entrenamientos libres 3:

Argentina 7:00 a.m. a 8:00 a.m.

Perú 5:00 a 6:00 a.m.

México 5:00 a.m. a 6:00 a.m.

España: 12 p.m. a 1:00 p.m.

Clasificación:

Argentina 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Perú 8:00 a.m. a 9:00 a.m.

México 8:00 a.m. a 9:00 a.m.

España: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Domingo 30 de agosto

Carrera: 44 vueltas

Argentina: 10:10 a.m.

Perú: 8:10 a.m.

México 8:10 a.m.

España: 3:10 p.m.

Fórmula 1: últimos ganadores GP de Bélgica

2015 Lewis Hamilton (ING) Mercedes

2016 Nico Rosberg (ALE) Mercedes

2017 Lewis Hamilton (ING) Mercedes

2018 Sebastian Vettel (ALE) Ferrari

2019 Charles Leclerc (MON) Ferrari

Fórmula 1: ¿En dónde ver el GP de Bélgica?

Argentina Fox Sports

Colombia Fox Sports

Chile Fox Sports

México Televisa

Perú ESPN

Estados Unidos ESPN

Fórmula 1: Cronograma de lo que resta del Mundial 2020

GP de Bélgica: del 28 al 30 de agosto 2020 en Spa-Francorchamps, Bélgica.

GP de Italia: del 4 al 6 de septiembre 2020 en Monza, Italia.

GP de la Toscana: del 11 al 13 septiembre en Mugello, Italia.

GP de Rusia: del 25 al 27 de septiembre en Sochi, Rusia.

GP de Eifel: del 9 al 11 de octubre en Nürburgring, Alemania.

GP de Portugal: del 23 al 25 de octubre en Portimao, Portugal.

GP de Emilia Romagna: del 30 de octubre al 1 noviembre en Imola, Italia.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO GP de Bélgica por Fórmula 1?

ESPN 2 Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO GP de Bélgica por Fórmula 1 en México y Centroamérica?

FOX Sports Canales TV Dish (México) Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD) Sky Sports (México) Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD) Sky Sports (R. Dominicana) Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD) Claro TV (El Salvador) Canal 305 (SD) y Canal 623 (HD) Tigo (Honduras) Canal 66 (B), 305 (D) y 722 (HD) Claro TV (El Salvador) Canal 42 (A), 209 (D) y 210/587 (HD) Claro TV (Honduras) 47 (A), 209 (D), 210/587 (HD) y 552 (HD) Claro TV (Guatemala) Canal 305 (HD). Cable Color (Honduras) Canal 38 (A) y Canal 452 (D) Mayavisión (Honduras) Canal 16 Telecable (Costa Rica) Canal 45 (A) y Canal 225 (D) Cable & Wireless (Panamá) Canal 253 Megacable (México) Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD) Altice (R. Dominicana) Canal 360 (SD) y Canal 464 (HD) Claro Video (México) Canal 1776 (HD)

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO GP de Bélgica por Fórmula 1?