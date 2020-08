Lewis Hamilton le dedicó ‘pole position’ a Chadwick Boseman [FOTO]

Este sábado se conoció la parrilla de clasificación del Gran Premio de Bélgica. Lewis Hamilton volvió a lucirse y se quedó con la ‘pole position’, siendo la quinta que logra en esta temporada 2020 de la Fórmula 1.

Sin embargo, el piloto de Mercedes no celebró como suele hacerlo. Hamilton se mostró muy apenado por lo sucedido con Chadwick Boseman, actor que dejó de existir tras complicarse el tema de su cáncer al colon, y le dedicó ‘pole position’.

Tras quedar primero en la parrilla de salida del Circuito de Spa-Francorchamps y descender de su bólido, Lewis Hamilton no dudó en cruzar sus brazos realizando la misma acción que hacía Chadwick Boseman cuando interpretaba a ‘Pantera Negra’.

“Quiero dedicar esta 'pole' a Chadwick. Lo que logró y el legado que dejó es increíble para mí”, fue el mensaje que mandó Lewis Hamilton a través de su cuenta oficial de Twitter.

Además, el actual campeón de la Fórmula 1 agregó lo siguiente: “Ha inspirado a toda una generación de jóvenes negros y mujeres y les ha proporcionado un verdadero superhéroe al que admirar. Descansa en el poder mi amigo”

I want to dedicate this pole to Chadwick. What he accomplished and the legacy he left is so incredible to me. He’s inspired a whole generation of young black men and women and provided them with a true superhero to look up to. Rest in power my friend.#WakandaForever #blackpanther pic.twitter.com/M7EgGess9p