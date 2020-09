Lewis Hamilton logró la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1 [VIDEO]

Si hay un corredor que está intratable en este 2020 es Lewis Hamilton. El de Mercedes atraviesa un gran momento y este sábado volvió a quedarse con la ‘pole position', la séptima en la que va de la temporada.

Es por ello que Hamilton es el principal candidato para quedarse con el GP de Italia que se llevará a cabo el domingo en el circuito de Monza y así, sumar su sexta victoria en este Mundial 2020 de la Fórmula 1.

Sin embargo, el británico no solo logró una nueva ‘pole position’, también hizo 264 km/h estableciendo la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1 en cuanto a velocidad promedio se refiere.

“Fue una tarea fantástica de todo el equipo. Necesitaba un giro perfecto y lo logré porque Valtteri me llevó hasta el límite”, declaró Lewis Hamilton tras conseguir este nuevo récord que en el “Templo de la velocidad”.

Además, Lewis Hamilton tendrá un motivo más para obtener la victoria en el Gran Premio de Italia. El de Mercedes está tan solo a dos triunfos del récord que hasta ahora le pertenece al mítico Michael Schumacher.

Cabe mencionar que tanto Hamilton como Bottas son los favoritos para la carrera de este domingo en el circuito de Monza. El único que podría truncar los objetivos de los pilotos de Mercedes es Max Verstappen, quien ya sabe lo que es quedarse con el primer puesto en este Mundial de Fórmula 1.

An average speed of 264.362 kilometres per hour...



Jump aboard for the fastest lap in F1 history! 🔥@LewisHamilton blitzed the Monza track record in Saturday qualifying to take his sixth @pirellisport pole position of 2020 😱#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/ZWNt8ryiZO