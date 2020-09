¡Historia en la Fórmula 1! Pierre Gasly ganó el Gran Premio de Italia [FOTO Y VIDEO]

Este Gran Premio de Italia quedará en el recuerdo de muchos fanáticos. La octava carrera de la Fórmula 1 estuvo llena de sorpresas y al final, el ganador fue el francés Pierre Galsy, quien consiguió su primera victoria en toda su carrera profesional. Lewis Hamilton acabó séptimo.

Desde el inicio se notaba que no iba a ser una carrera nada fácil debido a que Bottas y Verstappen cedieron varias posiciones. Hamilton lideraba sin problemas. Panorama totalmente distinto para Ferrari, que más adelante se quedaría sin representantes en el GP de Italia.

Tras las salidas de Magnussen y Vettel, todo seguía con el británico como líder. Bottas y Verstappen tratando de recuperar terreno hasta que llegó el choque de Leclerc que generó que el GP de Italia tenga que detenerse por más de 10 minutos.

Sin embargo, debido a este hecho, sucedió algo que también sería vital para al victoria de Gasly. El de Mercedes fue sancionado con 10 segundos por haber entrado a los pits cuando no correspondía.

Una vez la pista volvió a estar disponible y ya sin pilotos de Ferrari, se reanudaba la carrera en donde Gasly tuvo una excelente largada para escalar varias posiciones.

Hamilton cayó a la última posición por la penalización de 10 segundos. Raikkonen, que se había colocado segundo, no mantuvo su posición siendo pasado por Sainz.

Ya en las vueltas finales, era claro que la pelea estaba entre Gasly y Sainz. A menos de tres vueltas, la diferencia era de menos de dos segundos, pero el francés no cedió y terminó consiguiendo su primera victoria en la Fórmula 1. Todo un logro para él y la escudería Alpha Tauri.

Cabe mencionar que Lewis Hamilton remontó algunas posiciones acabando séptimo, mientras que Bottas quedó quinto. Verstappen abandonó luego de la reanudación.

Sigue todas las incidencias de la carrera de Fórmula en el GP de Italia.

¡Victoria de Gasly! El francés mantuvo su nivel hasta el final y se quedó con el GP de Italia. Sainz acabó segundo, mientras que Stroll tercero. Hamilton acabó séptimo.

- Sainz ni puede con Gasly y parece que será victoria para Alpha Tauri.

- Final de infarto en Italia. Además, muchas sorpresas. Gasly sigue primero.

- Hamilton ya es décimo tras pasar a Raikkonen.

- Sainz intenta hasta el final. Está a menos de dos segundos de Gasly.

- Emoción hasta el final. Vuelta 45 y Gasly no cede en la punta.

- Menos de dos segundos es la diferencia entre Sainz y Gasly.

- Quien no se rinde y quiere su primera victoria de la temporada es Sainz.

- Bottas parece resignarse. El finlandés está quinto.

- Gasly intenta mantener su primer lugar.

- El de Mercedes cerca de meterse entre los 10 primeros cuando falta menos de 10 vueltas.

- Hamilton comienza a remontar y ya está en la casilla 14.

- Hamilton está penúltimo, muy alejado del pelotón de arriba. Bottas se pone quinto tras pasar a Raikkonen.

- Sainz va por Gasly. Futuro incierto en este GP de Italia.

- Raikkonen sigue perdiendo posicones. Ahora es pasado por Stroll.

- Gran maniobra de Sainz en una de las curvas y se pone segundo.

- Raikkonen y Sainz se pelean el segundo lugar.

- Bottas no puede pasar a Norris y se mantiene sexto.

- El líder es Gasly. Sorprendentemente el de Alpha Tauri se coloca como primero en el GP de Italia.

- Stroll no tuvo el reinicio esperado y se ubica cuarto.

- Hamilton empieza a remontar y ya está en la casilla 15.

- Hamilton cumple con la sanción, pero cae al último lugar.

- Pésimo reinicio para Mercedes. Por el lado de Red Bull, Verstappen se retira de la carrera en la vuelta 32.

- Muchos roces en el reinicio y hay un monoplaza que se estrelló.

- Ahora sí, se reinicia el GP de Italia en la vuelta 28.

- Sainz y Verstappen también están bajo investigación.

- Salen los monoplazas a la pista siguiendo el safety car en esta vuelta 27.

- Todo listo para la reanudación del GP de Italia.

- Bottas está octavo y Verstappen onceavo.

- Hamilton es primera. Segundo se encuentra Stroll y tercero Gasly.

- Los pilotos regresan a los pits y ya se montan en sus monoplazas.

- Hay anunció: Se reanudará la carrera en 10 minutos.

- Stroll se mantiene cerca a su monoplaza. Los demás pilotos se retiraron.

All drivers have pitted, except for Lance Stroll



However, under the red flag, his team is allowed to change his tyres, meaning he will not need to stop after the restart#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/UAeX9gCs4H