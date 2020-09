¡Como un niño! Pierre Gasly y su emotiva celebración tras ganar su primera carrera en F1 [FOTO Y VIDEO]

Este domingo no fue un día más en la carrera de Pierre Gasly. El gran favorito para quedarse con el GP de Italia era Lewis Hamilton, pero para sorpresa de todos, fue el francés de Alpha Tauri el que se quedó con la octava carrera de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Italia deparó muchas emociones y un final incierto hasta la última vuelta. Hamilton dominaba, pero tras el accidente de Leclerc, el británico fue penalizado con 10 segundos por haber ingresado a la zona de pits cuando no correspondía.

Ya con las bajas de Verstappen, un irreconocible Bottas y Hamilton entre las últimas posiciones por su error, estaba claro que el GP de Italia no iría a parar a las manos de Mercedes o Red Bull por lo que había carrera.

En la reanudación, Gasly tuvo una buena largada ubicándose entre las primeras posiciones para luego consolidarse en la punta. Cerca del final, entre Sainz y el de Alpha Tauri saldría el nuevo ganador del GP de Italia.

Pierre Gasly no cedió en ningún momento y terminó ganando con lo justo por lo que así, conseguía su primera victoria en la Fórmula 1 y, además, la segunda para su escudería desde el año 2008.

Apenas pasó la meta, Gasly no podía creer lo que había logrado y se mostró totalmente emocionado. “¿Qué es lo que he hecho? Oh por Dios, no puedo creerlo. Acabo de ganar el GP de Italia”, le dijo el piloto a su equipo.

Luego de bajarse de su monoplaza, la euforia continuó y Gasly fue corriendo a celebrar con su equipo esta conquista en territorio italiano siendo recibido entre abrazos y robándose todos los flashes.

Ya en el podio, el francés de 24 años no cesó en los festejos siendo aclamado por Alpha Tauri. Los integrantes de la mencionada escudería no dejaron de gritar su nombre en todo momento por lo que las imágenes se hicieron virales en redes sociales.