En accidentada carrera, Lewis Hamilton se quedó con el GP de Toscana [VIDEO]

En una accidentada carrera, Lewis Hamilton se reencontró con la victoria tras quedar primero en el GP de Toscana 2020, que llegó a su fin con tan solo 12 corredores. Valtteri Bottas se ubicó segundo, mientras que Albon consiguió su primer podio.

Los de Mercedes volvieron a tomar el mando. Sin embargo, el GP de Toscana estuvo marcado por la baja de hasta ocho pilotos. Apenas se dio inicio, hubo un accidente que obligó a la baja de Gasly y Verstappen.

Tras reanudarse el GP de Toscana, nuevamente sucedió otro choque. Sainz, Giovinazzi, Magnussen y Latifi no continuaron. Grosjean y Stroll tampoco. Pero los inconvenientes no mermaron los planes para Mercedes.

Lewis Hamilton estuvo intratable y a pesar de señalar que no estaba cómodo con las llantas, no cedió su liderato. Incluso, luego de una tercera salida, se mantuvo alejado de su compañero Bottas.

Ya en las últimas vueltas, Bottas intentó arrebatarle el primer puesto, aunque no fue suficiente por lo que Hamilton logró sumar su sexta victoria en este Mundial 2020. El finlandés tuvo que conformarse con el segundo puesto, mientras que Albon alcanzó su primer podio en Fórmula 1.

¡Hamilton se queda con el GP de Toscana! Bottas acabó segundo y Albon tercero.

- Hamilton le saca dos segundos de diferencia a Bottas cuando faltan dos vueltas para el final.

- Hamilton muy sólido en el primer puesto. Todo indica que sumará un nuevo triunfo en este Mundial de F1.

- Ahora es Bottas quien se acerca peligrosamente a Hamilton. Muy de cerca está Albon.

- Albon se pone a menos de dos segundos de Bottas en la vuelta 53.

- Albon pasa a Ricciardo en una curva y se pone tercero. Gran pelea por meterse en el podio.

LAP 51/59



Albon has now passed Ricciardo! 🚀



Can he hold on for the podium? 🤔#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/UghmSWNEd8 — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

- Nuevamente Mercedes se consolida arriba. Bottas consigue pasar a Ricciardo en la vuelta 48.

- Hay penalización para Raikkonen de 5 segundos. Hamilton es líder, Ricciardo segundo. Bottas pasó a ser tercero.

- Ricciardo y Pérez salieron con todo. Hamilton y Bottas tratan de no ser pasados.

- ¡Se reanuda la carrera!

LIGHTS OUT (PART 3!)



Ricciardo gets a brilliant start and is up to P2!!! #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/PQ9vIwaE0f — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

- Luego de varios minutos y tras limpiar la pista, se reanudará la carrera.

- Dirección de carrera informa que por tercera vez la carrera se reanudará desde la grilla de partida.

- Detrás de los Mercedes, todos reiniciarán la carrera con neumáticos blandos a excepción de Leclerc, que tiene medios.

- Los comisarios intentan retirar el Racing Point de Lance Stroll con la grúa, pero el monoplaza está en llamas.

- Nueva bandera roja y se suspende otra vez el GP de Toscana.

- Bandera roja.

- Cabe mencionar que tanto Bottas como Hamilton entraron a zona de pits. Ambos quieren el triunfo.

- Stroll queda fuera de la carrera y es el octavo piloto en este Gp de Toscana. El de Racing Point tuvo problemas en un giro.

- Hay bandera amarilla y entra el safety car. Accidente de Lance Stroll en la enlazada de las curvas 6 y 7. Pinta a rotura de suspensión o a pinchazo, pero aún no hay confirmación oficial.

- Interesante la pelea por el tercer puesto. De momento, le pertenece a Ricciardo.

LAP 41/59



The battle for P3 is getting very tight 😮



P3 Ricciardo

P4 Stroll

P5 Albon#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Rn9EdnNytr — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

- Todo sigue con normalidad en la vuelta 41.

- Stroll se fue a la grava y entra el safety car.

- Entramos a la vuelta 35.

- Ricciardo se pone tercero y Stroll pasa a ser cuarto.

- Hamilton entra a la zona de pits y regresa a la pista sin perder su primer lugar. Bottas vuelve al segundo lugar.

- Albon aprovecha la para y se pone segundo. Hamilton sigue primero.

- Hamilton anuncia que los problemas siguen con las llantas. Bottas entra a pits antes que el británico.

- Vuelta 31 y Hamilton sigue primero. Segundo es Bottas y tercero Stroll.

- Problemas para Raikkonen, Norris con cuidado en su salida. Pérez fue por medios.

- "Para el segundo set de neumáticos, quiero lo opuesto de Lewis", dijo el finlandés a su equipo.

- Hamilton señala que "no siente bien" las llantas de su monoplaza.

- Hamilton le lleva 20 segundos de diferencia a Bottas.

- El de Ferrari sigue perdiendo posiciones y cae a la séptima casilla. Pérez lo pasó.

- Leclerc cayó a la quinta posición.

- Hamilton no se mueve del primero lugar. Bottas es segundo y tercero se ubica Stroll.

- El británico se consolida en la punta. Lo sigue muy de cerca Bottas.

- Gran maniobra de Hamilton para pasar a Bottas en la primera curva.

- Hamilton desplaza a su compañero Bottas y se coloca primero en el inicio de la vuelta 10.

- ¡Se reanuda la carrera desde la grilla de partida!

- Dirección de carrera informa que el incidente de la curva 2 que involucró a Raikkonen, Grosjean, Gasly y Verstappen no requiere sanciones.

- Esteban Ocon también se queda fuera siendo el séptimo en este Gran Premio de Toscana.

- Son seis los pilotos que quedaron fuera: Verstappen, Gasly, Giovinazzi, Sainz, Latifi y .Magnussen

- Los pilotos que todavía están en esta carrera están fuera de sus autos y hablando con ingenieros y otros miembros del equipo en el pit lane.

- Sainz: “Para cuando vi todo, ya era demasiado tarde, fue un gran accidente. Lo principal es que todos estamos bien "

- Tal parece que en el segundo incidente, la culpa habría sido del safety car en demorar el apagado de sus luces.

- Grosjean está muy molesto e incluso dijo: ¿Nos quieren matar o qué?.

- El choque fue entre Sainz, Giovinazzi, Magnussen y Latifi. Los cuatro quedaron afuera.

- ¡Nuevo inconveniente en la pista! Tres monoplazas chocaron.

- Ahora sí, se reanuda la carrera, Se marcha el safety car.

- Estamos en la quinta vuelta, pero se mantiene la bandera amarilla.

- Sainz y Vettel también estuvieron metidos en el problema, pero lograron seguir en la carrera.

- Hay bandera amarilla debido a que en la segunda curva, Verstappen perdió poder teniendo problemas con su monoplaza. Gasly chocó con el de Red Bul y ambos quedaron fuera del GP de Toscana.

Verstappen got a slow start and radioed to the team that he had no power



He then got caught up in a midfield tangle before ploughing into the gravel at Turn 2 😮#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/v89iNL2S2D — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

- Gran arranque de Bottas para ponerse primero. Problemas para Gasly y Verstappen.

- Hay problemas en el comienzo de la F1.

- ¡Arrancó la carrera!

- Todo listo para el arranque de la novena carrera de la Fórmula 1.

- Así será el recorrido que tendrán los pilotos en el GP de Toscana que empieza en breve.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del Gran Premio de Toscana!

GP de Toscana: Orden de partida

Lewis Hamilton

Valtteri Bottas

Max Verstappen

Alexander Albon

Charles Leclerc

Sergio Pérez

Lance Stroll

Daniel Ricciardo

Carlos Sainz

Esteban Ocon

Lando Norris

Daniil Kvyat

Kimi Räikkönen

Sebastian Vettel

Romain Grosjean

Pierre Gasly

Antonio Giovinazzi

George Russell

Nicholas Latifi

Kevin Magnussen

GP de Toscana 2020

En su último intento de la Q3, Lewis Hamilton logró superar a su compañero Valtteri Bottas y Max Verstappen de Red Bull. El piloto británico se quedó con la pole position y es uno de los candidatos para ganar el Gran Premio de Toscana.

Líder en la clasificación general, Hamilton tuvo que cerrar su participación con los neumáticos blandos, pero pudo realizar 1:15.144 de tiempo para quedarse con la Pole. Lewis tendrá que competir con Bottas y Verstappen para mantener su primer puesto y conseguir el podio.

GP de Toscana: horarios del mundo

Revisar los horarios del GP de Toscana.

Países Hora Perú 8:10 a. m. México 8:10 a. m. España 3:10 a. m. Argentina 10:10 a. m. Chile 9:10 a. m. Estados Unidos 8:10 a. m. Paraguay 9:10 a. m. Uruguay 10:10 a. m. Colombia 8:10 a. m. Ecuador 8:10 a. m. Venezuela 9:10 a. m. Bolivia 9:10 a. m. Canadá 9:10 a. m. Costa Rica 7:10 a. m. Honduras 7:10 a. m.

Por su parte, Bottas lamentó que no tuvo suficiente tiempo para mejorar su marca y lograr superar a Hamilton. Cuando se alista a cerrar su participación en la curva 3, Esteban Ocon perdió el control de su carro y la bandera amarilla señalaba que los pilotos que estaban atrás no pudieron mejorar su marca.

"La primera vuelta estuvo bien, pero no fue perfecta. Así que estaba ansioso por el segundo intento. Pero simplemente no pude tener la oportunidad. Ha sido decepcionante porque la velocidad ha sido buena todo el fin de semana", señaló Bottas.

Por su parte, Verstappen tendrá que pelear con los dos Mercedes para conseguir el primer lugar y recortar la distancia con Lewis Hamilton en la pelea por el título mundial. Alexander Albon, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz y Esteban Ocon completan las diez primeras posiciones.

