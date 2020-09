GP de Rusia EN VIVO: clasificación y parrilla de salida décima carrera Fórmula 1

Fórmula 1 EN VIVO este domingo 27 de septiembre se realizará GP de Rusia, décima carrera de la presente temporada. El circuito que albergará la competición es el de Sochi y el favorito es Lewis Hamilton tras haber ganado la ‘pole position’.

Solo falta un día para que los amantes de la Fórmula 1 vuelvan a ver en acción a los mejores pilotos debido a que este domingo se correrá el Gran Premio de Rusia en el destacado circuito de Sochi.

Además, se conoció la parrilla de clasificación para la salida del Gran Premio de Rusia. A pesar de las dificultades que experimentó Lewis Hamilton (sufrió la eliminación de una vuelta y tuvo que lidiar con la bandera roja), el británico alcanzó su ‘pole’ número 96.

El de Mercedes logró acabar más de medio segundo por delante de Max Verstappen, aunque el de Red Bull consiguió desplazar del segundo lugar a Valtteri Bottas por lo que intentará, en la salida del GP de Rusia, trepar al primer lugar.

Sin embargo, Lewis Hamilton ha demostrado que mantiene un gran nivel en esta temporada de la Fórmula 2020. El vigente campeón se quedó con el GP de Toscana logrando su sexta victoria y buscará igualar el récord del mítico Schumacher.

Resulta que, si Hamilton suma su segunda victoria al hilo, habrá alcanzado la misma cantidad de triunfos que Michael Schumacher, quien tiene 91. Para ello, el de Mercedes tendrá que cuidarse de su compañero Bottas y de Verstappen.

Cabe mencionar que tanto el finlandés como el holandés han sido los únicos que le han dado pelea al británico. Por último, el mexicano Sergio Pérez y Daniel Ricciardo saldrán en la cuarta y quinta posición.

