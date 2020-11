Hamilton se quedó con el GP de Emilia Romaña y Mercedes es campeón Mundial de Fórmula 1

Lewis Hamilton sigue haciendo historia en la Fórmula 1. En una carrera emotiva, el piloto británico ganó el GP de Emilia Romagna 2020. Su compañero de equipo, Bottas, se quedó con el segundo puesto y Mercedes demostró que es el mejor equipo de la F1.

Mercedes logró su séptimo título mundial en la Fórmula 1, superando a Ferrari. Un duro golpe para los italianos. La carrera fue pareja. Los pilotos pelearon por conseguir los puntos en la clasificación mundial

Verstappen se vio obligado a abandonar la carrera por problemas en su neumáticos. El piloto de Red Bull superó a Bottas y marchaba en la segunda posición.

Sin embargo, cuando peleaba con Hamilton, quien rompió el récord de velocidad, salió de la pista y se vio obligado a abandonar la competencia. Pérez y Ricciardo aprovecharon para escalar posiciones.

Ricciardo se quedó con el tercer lugar. Kvyat realizó una buena carrera y se quedó con el cuarto puesto. Para la siguiente fecha, Hamilton se puede coronar campeón mundial de la Fórmula 1.

GP de Emilio Romagna 2020: mira la carrera de Fórmula 1 en directo

- 7 títulos consecutivos de Mercedes, un nuevo récord en la Fórmula 1

- Ricciardo tercero

- Bottas segundo

- Hamilton ganó la carrera

- Hamilton rumbo a la victoria y al campeonato mundial de la Fórmula 141

- ¡Última vuelta!

- Nuevo récord de Hamilto: 1:16:305

- Kvyat supera a Leclerc y es cuarto

- Emocionante últimas vueltas

- Leclerc cuarto en la carrera

- Albon sale del campo

- ¡Bandera verde! Hamilton y Bottas pelean por el primer puesto

- ¡Incident! Veremos como se reacomoda la carrera

- Stroll casi atropella a su mecánico

- Russell abandona la carrera

- Ricciardo tiene goma dura y es tercero. La pelea es con Pérez

- Pit Lane: Hamilton (3.4) y Vettel (2.5)

- Pérez sube al tercer lugar

- Problemas en los neumáticos

- Verstappen se retira de la carrera

- Magnussen se retira de la carrera por dolor de cabeza

- Vuelta 49: Nuevo récord de Hamilton: 1:17.279

- ¡Lo pasó! Verstappen supera a Bottas y es segundo en la carrera

- Vuelta 43: Bottas salió afuera de la pista y Verstappen intenta pasarlo

- 13.1 parado en el Pit Lane, increíble lo que sucedió en Ferrari con Vettel

- Vuelta 37: Verstappen intentó pasar a Bottas, no lo logró

- El motor de Red Bull corto, Verstappen sigue para adelante

- Vuelta 33: Sainz en el puesto 12 intenta pasar a Kvyat

- Bandera verde: Hamilton aprovecha para ir al Pit Lane:2.9

- Hamilton líder de la carrera

- ¡Récord de Hamilton: 1:8.367!

- 2.4 es la diferencia entre Hamilton y Bottas

- Bottas (+1.138) en el segundo lugar

- Vuelta 21: Hamilton en el primer lugar:+ 24.275

- Hamilton pidió a su equipo que no lo llamen

- Bottas a los Pit: 2.4

- Verstappen a Pit Lane: 2.2

- Sainz a Pit Lane:2.6

- Bottas: +2.430 y sigue liderando la carrera

- Vuelta 15: Sainz sube al cuarto lugar

- Leclerc a pit Lane y desciende al puesto 13

- Ricciardo problemas con su monoplaza baja la velocidad

- Pérez presiona para escalar posiciones

- Bottas realiza un récord: 1:19:069

- Vuelta 10: Bottas en el primer lugar

- Gasly se retira de la carrera en la vuelta nueve

- Giovinazzi adelanta a su compañero de equipo

- Hamilton por el medio queda en el segundo lugar

-Verstappen hace récord en la carrera y mete pelea por el primer lugar

- Vuelta dos: Bottas pasa adelante en la carrera

- Todos los detalles a continuación...

- Revisemos la parrilla de salida.

- PRIMERA FILA:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:16.652

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:16.754

- SEGUNDA FILA:

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:16.904

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:17.090

TERCERA FILA:

5. Sergio Pérez (MEX/Racing Point) 1:17.223

6. Alexander Albon (TAI/Red Bull) 1:17.437

- CUARTA FILA:

7. Carlos Sainz (ESP/McLaren) 1:17.520

8. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:17.525

- QUINTA FILA:

9. Pierre Gasly (FRA/Alpha Tauri) 1:17.803

10. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) (sin tiempo en la Q3)

- SEXTA FILA:

11. Esteban Ocon (FRA/Renault) 1:17.614

12. Lance Stroll (CAN/Racing Point) 1:17.626

- SÉPTIMA FILA:

13. Daniil Kvyat (RUS/Alpha Tauri) 1:17.728

14. George Russell (GBR/Williams) 1:17.788

- OCTAVA FILA:

15. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:17.919

16. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) 1:18.201

- NOVENA FILA:

17. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) 1:18.323

18. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1:18.364

- DÉCIMA FILA:

19. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:18.508

20. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:18.777

- ¡Bienvenidos una vez a las grandes emociones que nos trae el Mundial de la Fórmula 1!

GP de Emilio Romagna 2020

Debido a la mencionada pandemia, el fixture sufrió varias modificaciones y una de ellas es que para este 2020 se realice el GP de Emilia-Romaña y será la carrera que marque el regreso del circuito Enzo e Dino Ferrari a la Fórmula 1.

A diferencia de otros GP, esta vez los entrenamientos fueron diferentes ya que se realizaron el sábado al igual que la clasificación que se la terminó llevando Valtteri Bottas, siendo la ‘pole position’ número 11 para Mercedes.

Lewis Hamilton parecía quedarse con el primer lugar para la salida del domingo, pero en la última vuelta su compañero de equipo logró superarlo dejando al británico con el segundo lugar. Tercero saldrá Max Verstappen.

“Estamos en un lugar precioso y la pista es increíble. No he hecho una buena vuelta, pero no siempre se puede hacer bien. Seguro que vamos a ver una carrera un poco aburrida mañana porque es muy difícil adelantar”, declaró el '44' de Mercedes..

VIDEOS DE FÓRMULA 1 El Gran Premio de Emilia-Romagna es uno de los más importantes de la temporada en la Fórmula 1 (VIDEO: F1)

Más allá de no quedarse con la ‘pole position’, el británico es el favorito para quedarse con la victoria y seguir haciendo historia tras haber superado el récord de triunfos que le pertenecía a Michael Schumacher (ya tiene 92 luego de ganar el GP de Portugal).

