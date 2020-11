Lewis Hamilton rompió en llanto tras conseguir su séptimo título mundial en F1 – VIDEO

Este domingo no ha sido uno más en la vida de Lewis Hamilton. El piloto de Mercedes logró ubicarse primero en el Gran Premio de Turquía metiéndose en la historia de la Fórmula 1 al igualar el récord de campeonatos mundiales del mítico Michael Schumacher.

Apenas el británico pasó la bandera a cuadros, se estacionó y no dudó en tocarse el rostro dando a entender que no podía creer lo que había conseguido. Pasaron varios segundos y Hamilton no se retiraba de su monoplaza.

El ‘44’ de Mercedes seguía más que emocionado por lo que acababa de hacer en el circuito de Estambul. Luego, Sebastian Vettel y ‘Checo’ Pérez se le acercaron para saludarlo por su conquista a lo que el británico agradeció el gesto dándoles la mano.

El tema no quedó allí ya que las cámaras siguieron enfocando a Hamilton, quien también le agradecía a su vehículo. Tras sacarse el casco, los ojos del piloto dejaron caer un par de lágrimas y fue corriendo hacia su equipo para celebrar con ellos.

Como se recuerda, Lewis Hamilton no la tuvo nada fácil para quedarse con su victoria número 94 en la Fórmula 1 debido a que comenzó en el sexto puesto y tuvo que superar a varios rivales incluso, su mismo compañero Bottas, para ponerse como primero.

Al final, el británico terminó logrando su objetivo alcanzando su séptimo título mundial igualando el récord de Michael Schumacher. Además, fue su décimo triunfo de la temporada consagrándose con varias fechas de anticipación.