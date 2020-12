'Checo' Pérez sobre su victoria en la Fórmula 1: "Soné tantos años con este momento"

El sueño de un niño se convirtió en realidad. Sergio Pérez empezó la carrera del Gran Premio de Sakhir de la Fórmula 1 en los últimos lugares. Con tranquilidad y perseverancia, el piloto mexicano logró escalar posiciones hasta liderar la partida. Faltaban pocas vueltas y su pelea con Russell era al rojo vivo. El de Mercedes sufrió un problema con su neumático y la ventaja se amplió.

Cuando quedaba una vuelta, Racing Point no quería ver la carrera. Pérez estaba liderando, a un paso de conseguir su más grande sueño. Cuando el monoplaza de color rosado paso la línea y la bandera a cuadros empezó a flamear la fiesta no dudo en llegar. "¡Checo!, ¡Checo!", repetían a viva voz.

El mexicano con los brazos en alto celebraba su triunfo. En conferencia de prensa, 'Checo' no pudo evitar emocionarse y resaltó el arduo trabajo que realizó para conseguir esta victoria en la Fórmula 1.

"Estoy sin palabras, espero no estar soñando. Soñé con esto por 10 años, no sé qué decir, pensé que se me había ido la carrera", expresó emocionado Sergio Pérez.

Sergio Pérez y su futuro en la Fórmula 1

Por paradojas de vida, Sergio Pérez no continuará en Racing Point para la siguiente temporada. El piloto mexicano explicó que le gustaría seguir compitiendo en la Fórmula 1.

"Tengo paz conmigo. Mi futuro está en mis manos. quiero seguir en la Fórmula 1, pero, si no, volveré en 2022", fueron las palabras del ganador del Gran Premio de Sakhir.