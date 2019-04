Anthony Davis recibió multa de 15 mil dólares por insultar a un hincha [VIDEO]

Hace rato que Anthony Davis no la viene pasando bien en el New Orleans Pelicans. A pesar de que aún es una de las figuras de su equipo, el mismo jugador ha mostrado sus ganas de cambiar de aires por lo que hoy por hoy, está más fuera que dentro de la franquicia.

Pero un nuevo episodio se sumó a la carrera de Anthony Davis. Resulta que se confirmó que el deportista recibió una fuerte sanción económica por parte de la NBA (ente rector del baloncesto estadounidense), por haber insultado a un hincha después de la derrota de su club ante los Charlotte Hornets.

Un aficionado que se encontraba en una de las gradas cerca al campo de juego, decidió grabar el momento exacto en el que Davis pierde los papeles y le responde mostrándole el dedo del medio de su mano izquierda al fanático de los Pelicans para después perderse en el túnel del Smoothie King Center.

El basquetbolista de 26 años, elegido seis veces para el 'Juego de las Estrellas' y seleccionado por Nueva Orleáns en el draft de hace siete años, viene siendo blanco de fuertes críticas por parte de los hinchas de los Pelicans al conocerse que exigió a los dirigentes ser canjeado a finales de enero.

Cabe mencionar que la sanción de la NBA no hace sino seguir la línea que han marcado entre jugadores y aficionados ya que hace poco Russell Westbrook fue multado con 25 mil dólares por dirigirse a un fan de mala forma y con un lenguaje bastante amenazador.

Anthony Davis is ready for the season to end 😭 pic.twitter.com/zng9L6cUoS