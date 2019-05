Warriors vs Raptors [EN VIVO] ONLINE: Game 1 de las finales de NBA 2019

Warriors vs Raptors este jueves 30 de mayo en el Air Canada Centre por la primera final de los NBA Playoffs 2019. La transmisión del encuentro será EN VIVO ONLINE GRATIS desde las 8.00 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN y las incidencias la podrás seguir punto a punto a través de Libero.pe.

Stephen Curry liderará nuevamente el equipo de los Golden State Warriors, ya que Kevin Durant aún no se recupera de su lesión y pese a que ha viajado junto al resto de sus compañeros, no llegará hasta por lo menos el Game 3 de la NBA. El conjunto californiano llega de masacrar por 4-0 al Portland Trail Blazers.

Y es que pese a todas las complicaciones que han tenido los ‘guerreros’, Steve Kerr ha podido darle vuelta al esquema y es alto favorito para salir campeón por tercera vez consecutiva. Klay Thompson ha tenido una temporada de ensueño y junto a Draymond Green está en el top de los mejores.

Toronto Raptors, por su parte, jugará por primera vez en su historia una final de NBA luego de consagrarse campeón de la Conferencia Este. Y es que el cuadro también conocido como los ‘castores’ venció por 4-2 a un Milwaukee Bucks que llegaba como principal candidato; sobre todo por su estrella Giannis Antetokounmpo.

Sin embargo, la gran figura de los Raptors es Kawhi Leonard, quien se ha destapado esta temporada y se perfila a llevarse el título del MVP de la temporada. La escuadra canadiense es el “tapadito” porque nadie lo daba como finalista, pero ya demostró que con ‘La Garra’ es posible todo y puede dar el batacazo.

NBA Playoffs 2019: Warriors vs Raptors

30 de mayo: Golden State Warriors vs. Toronto Raptors

2 de junio: Golden State Warriors vs. Toronto Raptors

5 de junio: Toronto Raptors vs. Golden State Warriors

7 de junio: Toronto Raptors vs. Golden State Warriors

10 de junio: Golden State Warriors vs. Toronto Raptors*

13 de junio: Toronto Raptors vs. Golden State Warriors*

16 de junio: Golden State Warriors vs. Toronto Raptors*

A qué hora ver WARRIORS VS RAPTORS EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver WARRIORS VS RAPTORS EN VIVO ONLINE

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

Warriors vs. Raptors EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la NBA 2019?

Si quieres VER la transmisión por Internet Warriors vs. Raptors EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del Game 1. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.