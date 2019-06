Golden State Warriors vs Toronto Raptors EN VIVO ONLINE por el juego 5 de los playoffs de la NBA | GUÍA TV

Golden State Warriors se enfrenta con Toronto Raptors por la quinta fecha de los playoffs de la NBA EN VIVO ONLINE este lunes 10 de junio a las 8:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Scotiabank Arena de Toronto y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Los Raptors llegan con ventaja tras ganar la última fecha por 105-92, acumulando un global de 3-1, lo cual deja al equipo de Nick Nurse a una victoria de distancia para coronarse campeón de la NBA por primera vez en su historia. Cabe gran posibilidad que el máximo trofeo del baloncesto norteamericano se quede en tierras canadienses.

Stay locked in. Stay in the moment. #WeTheNorth pic.twitter.com/TYOGVaxKnh