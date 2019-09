España venció 73-63 a Puerto Rico y está con pie y medio en la siguiente ronda de Mundial de Básquet [RESUMEN]

España sigue imparable. Los ibéricos volvieron a lucirse en el campo de juego y no tuvieron mayores inconvenientes en vencer a Puerto Rico por el marcador de 73-63 por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Básquet.

España venció 73-63 a Puerto Rico y está con pie y medio en la siguiente ronda de Mundial de Básquet

La 'roja' sacó a relucir su favoritismo gracia a sus figuras como Ricky Rubio, Marc Gasol y Sergio Llull, quienes estuvieron en su noche realizando buenos pases y tiros ante un Puerto Rico que nada pudo hacer para evitar su derrota.

Pero no todo comenzó de buena forma para España. En varios pasajes del encuentro, Puerto Rico aprovechó que los europeos bajaron sus revoluciones para acercarse peligrosamente en el marcador.

En el último cuarto, Puerto Rico logró ajustar el resultado ya que al final España se impuso por tan solo 10 puntos de diferencia.

Para los especialistas, España aún no ha mostrado su mejor versión en este Mundial de Básquet. Sin embargo, el equipo ya está prácticamente en la siguiente ronda al conseguir su segundo triunfo al hilo.

Los ibéricos cerrarán su participación en la fase de grupos este miércoles cuando se enfrenten a Irán, que marcha último y buscará terminar de la mejor forma su participación en el Mundial de Básquet China 2019.

FIBA | ESPAÑA VS PUERTO RICO EN VIVO

EN VIVO

1° 2° 3° 4° Total España 17 19 10 16 73 Puerto Rico 21 14 21 18 63

Tweets by FIBA

La Selección de España inició con el pie derecho su participación en el Mundial China 2019, luego de ganar por 101-62 a Túnez. Ricky Rubio que acabó siendo el mejor de la velada con 17 puntos y 9 asistencias.

Entre los nombres destacados de España se encuentran Sergio Llull, quien se está acercando a su mejor versión, Ricky Rubio y Marc Gasol, quien poco a poco se va acomodando a los sistemas y sintiéndose más cómodo en el grupo.

Por otro lado está Puerto Rico, que también llegó al Mundial China 2019 con los ánimos al tope luego de ganar la medalla de plata en los Juegos Panamericos de Lima. Pese a no contar con su su base y capitán, el NBA José Juan Barea o el escolta John Holland, los 'boricuas' celebraron en su debut.

Durante su primer partido, Puerto Rico logró un épico triunfo, luego de que remontó un partido que perdía por 18 puntos y que ganó gracias a un final increíble con un intercambio de triples en el último minuto. David Huertas, con 32 puntos, fue la figura de su equipo y apunta a ser clave para el duelo ante España.

¿A qué hora juegan España vs Puerto Rico en Mundial de Básquet 2019?

Guatemala - 6:00 a.m.

El Salvador - 6:00 a.m.

Nicaragua - 6:00 a.m.

Costa Rica - 6:00 a.m.

Perú - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

Panamá - 7:00 a.m.

Ecuador - 7:00 a.m.

Bolivia - 8:00 a.m.

Venezuela - 8:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m.

Brasil - 9:00 a.m.

¿Dónde ver el España vs Puerto Rico por el Mundial China 2019?

El duelo puede ser visto a través de DirecTV Sports y los canales españoles Cuatro y Mitele. Además, podrá seguir el minuto a minuto en Libero.pe.