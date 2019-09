Estados Unidos vs Japón [EN VIVO]: Por la fecha 3 del Mundial de Básquet 2019

Estados Unidos vs Japón EN VIVO este jueves en el Shanghai Oriental Sports Center de Shanghai, por la tercera jornada Mundial de Básquet 2019. La transmisión del partido se realizará ONLINE desde las 7.30 a.m. (hora peruana) por señal de DirecTV e incidencias en Libero.pe.

El conjunto dirigido por Gregg Popovich, técnico de los San Antonio Spurs de la NBA, viene de ganar a Turquía por un agónico 93-92; por lo que desea poner “paños fríos” y recuperar la calma del equipo norteamericano. Sin embargo, no puede relajarse a pesar de estar ya clasificados matemáticamente a la siguiente fase del torneo.

Luego del encuentro, el mítico entrenador estadounidense reconoció que el conjunto americano no se encuentra a la altura del campeonato y que debe trabajar mucho más. En la próxima etapa, Estados Unidos enfrentará en la ciudad de Shenzhen a Brasil (también ya clasificado) o a Grecia o Nueva Zelanda.

Además, se confirmó que Jayson Tatum sufrió un sufrió un esguince de tobillo y quedó fuera del Mundial. Como el jugador de los Boston Celtics es baja indefinida, se espera que su reemplazo en el quinteto titular lo tome Khris Middleton, alero de los Milwaukee Bucks.

Popovich tras el Estados Unidos - Turquía

"Aceptaremos la victoria, pero podía haber ganado cualquiera", sostuvo Popovich sobre el cotejo con los turcos. "El equipo contra el que jugamos esta noche nuevamente nos mostró experiencia y las mejoras que tenemos que hacer, en cuanto a ejecución. No estamos como queremos, pero seguimos intentándolo, añadió.

Japón, por su lado, no tiene ninguna opción de avanzar en el certamen debido a que ha sumado dos derrotas consecutivas: Primero contra Turquía (86-67) y luego ante República Checa (89-76). Pese a ser el primer eliminado del Grupo E, solamente puede luchar por un buen puesto en las rondas de clasificación.

Los nipones tienen a Rui Hachimura como principal figura y pese a las dos caídas, ha dado buenas impresiones. El novato jugará la próxima temporada Washington Wizards y hasta el momento tiene un rango de 18 puntos por partido.

Previa Estados Unidos vs Japón

POSIBLES ALINEACIONES

Estados Unidos: Kemba Walker, Donovan Mitchell, Harrison Barnes, Khris Middleton, Myler Turner

Japón: Rui Hachimura, Nick Fazekas, Yuta Watanabe, Ryusei Shinoyama, Makoto Hiejima

A qué hora ver ESTADOS UNIDOS VS JAPÓN EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.30 a.m.

Estados Unidos: 7.30 a.m. (ET) / 4.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.30 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.30 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 14.30 p.m.

En qué canales ver ESTADOS UNIDOS VS JAPÓN EN VIVO ONLINE

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

Estados Unidos vs Japón EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por el Mundial de Básquet 2019?

Si quieres VER la transmisión por Internet Estados Unidos vs Japón EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.