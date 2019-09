Francia eliminó a Lituania del Mundial de Básquet con polémica jugada [VIDEO]

El Mundial de Básquet China 2019 viene dando que hablar. En el partido que disputaron Francia y Lituania hubo una polémica jugada que terminó favoreciendo a una selección, y eliminando a la otra.

Resulta que con la victoria de Francia por 78-75, Lituania le dijo adiós al Mundial China 2019. Sin embargo, los dirigidos por Dainius Adomaitis logró despertar en el partido y hasta estuvo cerca de quedarse con el triunfo.

Cuando faltaba tan solo tres minutos para el final y el marcador estaba 76-74, Jonas Valanciunas recibió una falta personal por lo que los jueces le dieron dos tiros libres. La primera ejecución encestó, pero en la segunda, el balón rebotó en el aro.

Todo apuntaba a que el esférico iba a ingresar cuando de pronto, el francés Rudy Gobert, de forma ilegal, tocó el aro antes de contactar el balón generando que no haya un punto más para Lituania. Todo a la vista de los árbitros del encuentro.

En la repetición, se observa claramente la intervención de Gobert, que va contra las reglas del básquet. Sin embargo y a pesar de los reclamos, no hubo sanción alguna y ya en los segundos finales, Francia se quedó con el partido.

Esto generó la indignación de los hinchas y comando técnico de Lituania, que no podían creer lo que estaba pasando. El DT Dainius Adomaitis no se cayó nada y declaró lo siguiente: “Esto es una put… broma, no es baloncesto. Ni es el sistema para jugar tampoco. ¿Para qué tienen esta tecnología? Tienen que ser honestos: para el partido y ve a verlo en el monitor. ¡No saben hacer su trabajo!”.

Ahora Lituania no le queda más que cerrar su participación en esta segunda fase con una victoria ante República Dominicana. El encuentro está programado para este lunes a las 3:00 a.m. (hora peruana).

#Lithuania furious about this missed goaltending call on Gobert as they lose to #France 78-75



(this is NOT legal in #FIBA)#FIBAWorldCup2019 pic.twitter.com/aVxxFRDUIW