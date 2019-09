Estados Unidos vs Brasil [EN VIVO]: por el pase a cuartos de final del Mundial de Básquet China 2019

EN VIVO Estados Unidos vs Brasil ONLINE | este 8 de setiembre se ven las caras por la segunda fase del Mundial de Básquet China 2019 desde las 7:30 a.m. (hora peruana) en el Centro de Deportes de la Bahía de Shenzhen. Podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Estados Unidos vs Brasil [EN VIVO]: por el Mundial de Básquet China 2019

Estados Unidos vs Brasil | en vivo | online | se ven las caras en un verdadero partidazo por la segunda fase del Mundial China 2019 en donde ambos equipos necesitan ganar sí o sí si quieren pasar a cuartos de final.

Estados Unidos se encuentra en el Grupo K, uno de los más parejos de China 2019 ya que todos siguen con chances de clasificar. A pesar de que los actuales bicampeones no están con el boleto en la mano, es el favorito para quedarse con la victoria.

Pero Brasil irá por la sorpresa. Sin embargo, el último triunfo de República Checa ante los sudamericanos puso todo más que apretado y hasta Grecia, que marcha último con seis puntos, puede acceder a cuartos de final.

Estados Unidos no saldrá a especular y pondrá a lo mejor de su plantilla para asegurar los puntos y ratificar que, a pesar de no estar con todas sus estrellas por diversos motivos, no pararán hasta estar en la final.

Por el lado de Brasil, los sudamericanos confían en hacer una buena presentación y darle batalla al ‘Dream Team’. Si consiguen vencer a Estados Unidos por 22 puntos de diferencia y República Checa hace lo propio con Grecia, el gran eliminado sería el conjunto norteamericano.

Estados Unidos vs Brasil | EN VIVO | fecha y horario

Lugar: China

Estadio: Centro de Deportes de la Bahía de Shenzhen

Hora: 7:30 a.m.

07:30 horas en México

08:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

09:30 horas en Venezuela, Bolivia

10:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

16:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

18:30 horas en Catar y Arabia Saudita

Estados Unidos vs Brasil | EN VIVO | Guía de Canales

DirecTV Sports

Estados Unidos vs Brasil: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el partido?

En Internet el duelo entre Estados Unidos vs Brasil, Libero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.