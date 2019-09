Estados Unidos vs Francia EN VIVO: por el pase a semifinales del Mundial de Básquet China 2019

Estados Unidos vs Francia EN VIVO se ven las caras este miércoles 11 de setiembre por el pase a semifinales del Mundial de Básquet China 2019 en el Dongguan Arena vía Direct TV Sports desde las 6:00 a.m. (hora peruana). Sigue el minuto a minuto por Líbero.pe.

Estados Unidos vs Francia | En vivo | El ‘Dream Team’ sigue imparable en el presente mundial que se viene llevando a cabo en China y esta vez confía en volver a ratificar su favoritismo ante un elenco francés que buscará dar la sorpresa.

Shootaround shots from Dongguan 👌



Catch #USABMNT-France at 7 AM EDT on ESPN2!



🇺🇸 #USAGotGame pic.twitter.com/adQtaPWu8H — USA Basketball (@usabasketball) September 11, 2019

Estados Unidos es el favorito para quedarse con el Mundial China 2019. Además, los norteamericanos son los actuales bicampeones y quieren seguir haciendo historia en el continente asiático a pesar de no estar con muchas de sus figuras de la NBA.

El ‘Dream Team’ no ha tenido problemas tanto en la fase de grupos como en los demás partidos y ahora último eliminó a Brasil. Ante Francia, el DT Popovich volverá a poner lo mejor de su plantilla para asegurar el triunfo.

24 hours out 😤



Catch #USABMNT-France in the #FIBAWC quarterfinals at 7 AM EDT on ESPNews



🇺🇸 #USAGotGame pic.twitter.com/RhQ2HNg2Z3 — USA Basketball (@usabasketball) September 10, 2019

Por el lado de Francia, los europeos buscarán hacer un partido de 10 puntos y con ello, dar el batacazo en China 2019.

Además, los franceses tienen jugadores como Evan Fournier, Rudy Gobert, Nicolas Batum o Nando de Colo que pueden sorprender a los norteamericanos.

Por lo pronto, Estados Unidos ya se encuentra clasificado para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero quieren el tricampeonato y dejar atrás las críticas de no haber ido con todo su arsenal a este Mundial.

Cabe mencionar que el ganador de la llave entre Estados Unidos y Francia enfrentará en semifinales a la sorprendente Argentina, que dejó en el camino a Serbia.

Estados Unidos vs Francia | canales de transmisión

TyC Sports y DirecTV Sports

Estados Unidos vs Francia EN VIVO por el pase a semifinales del Mundial China 2019 | Horarios

Argentina: 08:00 a.m. horas

Perú: 06:00 a.m. horas

Brasil: 08:00 a.m. horas

Bolivia: 07:00 a.m. horas

Colombia: 06:00 a.m. horas

Chile: 08:00 a.m. horas

Ecuador: 06:00 a.m. horas

México: 06:00 a.m. horas

Uruguay: 08:00 a.m. horas

Venezuela: 07:00 a.m. horas

Estados Unidos vs Francia EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Estados Unidos vs Francia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.