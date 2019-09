¡Qué grande que sos! Argentina venció 80-66 a Francia y se metió a la final del Mundial de Básquet

Argentina volvió a jugar a gran nivel y contando con Luis Scola y Facundo Campazzo intratables, la 'albiceleste' venció 80-66 a Francia para meterse a la final del Mundial de Básquet China 2019.

Argentina salió al campo de juego del Wukesong Arena con la única consigna de seguir haciendo historia en el Mundial de Básquet China 2019 y lo consiguió: la 'albiceleste' eliminó a Francia y ahora va por España.

Desde el arranque se vio a un equipo argentino muy concentrado en todas sus líneas y contando con la experiencia de Luis Scola, quien fue clave para que el cuadro sudamericano se meta a la final.

Otro jugador que estuvo en su noche fue Facundo Campazzo. El integrante del equipo argentino aprovechó las que tuvo para encestar y ser uno de los goleadores en este encuentro por las semifinales del Mundial China 2019.

En los dos últimos cuartos, Argentina mantuvo la posesión del balón y siguió buscando el aro contrario anotando en momentos idóneos para golpear a Francia cuando parecía acercarse en el marcador.

Ya en los últimos minutos, Argentina jugó con la desesperación del rival para anotar los últimos puntos y sentenciar la historia a favor del equipo sudamericano dirigido por Sergio Hérnandez.

Ahora la 'albiceleste' irá con todo ante España buscando redondear lo que viene haciendo en el presente mundial aunque los ibéricos también llegan motivados luego de dejar en el camino a Australia.

1Q 2Q 3Q 4Q Total Argentina 21 18 21 20 80 Francia 18 14 16 18 66

Una Argentina de juego tan espectacular como efectivo disputará este viernes el pase a la final del Mundial de baloncesto de China contra Francia, la selección que dejó en la estacada de los cuartos de final a la vigente campeona, Estados Unidos.

Argentina, dirigida por Sergio Hernández, llega a la semifinal con un juego vistoso y unos números que asustan, como el promedio de 88,8 puntos por partido, o los 38,7 rebotes, o los 11,2 robos, o las 21,2 asistencias en lo que va de torneo ante Francia, que viene de vencer al favorito Estados Unidos.

Campazzo y Scola fijos en Argentina

Liderados por los bases del Real Madrid Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola (nombrado mejor jugador de la ACB este año), Argentina logró clasificar a la ronda semifinal siendo invicto, imprime a los partidos un ritmo trepidante desde el salto inicial. Por este motivo, hay esperanzas de una posible victoria sobre Francia.

Patricio 'Pato' Garino y el también madridista Gabriel Deck, estrellas de Argentina, representarán el principal peligro en el perímetro para Francia, mientras que bajo el tablero se toparán con la expedición de Marcos Delía y la inteligencia, veteranía y efectividad de Luis Scola.

En la web de la FIBA, la foto en el perfil de Argentina, aparece Scola duplicado en un aparente error, pero sus números dan la razón a la imagen: Scola, a sus 39 años, vale por dos. El veterano pívot de la albiceleste ha promediado en el Mundial de Chila unos 17,8 puntos (con un 40 % de acierto desde la línea de tres) y 7,3 rebotes.

Francia pone a prueba a Argentina en el Mundial de China

Por su parte, Francia, que fue bronce en el Mundial de España en 2014 y en el Eurobasket del que fue anfitriona un año después, llega a semifinales con un solo tropiezo, ante Australia en segunda ronda, pero sobre todo con la hazaña en su historial de haber sacado del campeonato a la vigente campeona y una de las favoritas, Estados Unidos.

Aunque para el duelo contra Argentina ya no cuentan con el todopoderoso base Tony Parker al mando del equipo, Francia no parece echarlo de menos en demasía: el protagonismo galo lo ha asumido el escolta de los Orlando Magic Evan Fournier, con sus 21 puntos, 3,8 rebotes y 3,7 asistencias por partido en lo transcurrido del torneo.

Los números del veterano escolta del Fenerbahçe Nando de Colo tampoco le van a la zaga, con 17 puntos y 3,3 asistencias de promedio, por no mencionar el peligro de Amath M'Bayer desde la línea de tres (un 60 % de acierto) o la efectividad del alero de los Charlotte Hornets Nicolas Batum.

Bajo los aros, Francia cuenta con el pívot de los Utah Jazz Rudy Gobert (12,7 puntos y 9,7 rebotes de media por partido) y el 'cinco' de los Boston Celtics Vincent Poirier se encargan de imponer respeto en una de las plantillas más altas del torneo: 2,02 metros, frente a los 1,96 de Argentina.

Si algo destila el juego de Francia es potencia.

Así las cosas, el duelo entre las selecciones que eliminaron en cuartos a las dos grandes favoritas (Serbia, por parte Argentina y Estados Unidos, por la francesa) se presenta como una lucha anticipada por el trono mundialista al que, en la otra parte del cuadro, aspiran España y Australia.

Argentina: 9.00 a.m.

Perú: 7.00 a.m.

Chile: 8.00 a.m.

Colombia: 7.00 a.m.

España: 1.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 a.m.

México: 7.00 a.m.

Paraguay: 9.00 a.m.

Uruguay: 9.00 a.m.

Venezuela: 8.00 a.m.

Bolivia: 8.00 a.m.

Ecuador: 7.00 a.m.

Costa Rica: 6.00 a.m.

República Dominicana: 8.00 a.m.

Canadá: 8.00 a.m.

Italia: 1.00 p.m.

Alemania: 1.00 p.m.

Francia: 1.00 p.m.

Inglaterra: 12.00 p.m.

Argentina: TyC Sports, TV Pública y DirecTV Sports.

Perú: DirecTV Sports.

España: DAZN y Mitele

Estados Unidos: DAZN.

Colombia: DirecTV Sports.

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD)

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD)

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD)

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD)

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD)

Dibox: Canal 103 (HD).

DirecTV: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD).

Antina: Canal 12.

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cablevisión: Canal 11 (Analógico/Digital/HD).

Supercanal: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

Telecentro: Canal 8 (Digital) y Canal 1007 (HD).

TeleRed: Canal 11.

Canal 111 (HD)

Red Intercable: Canal 13.

España PTV Telecom: Dial: 78.

Colombia Click HD: Canal 807.

Uruguay Cablevisión: Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD).

Chile TuVes HD: Canal 704 (SD).

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

Casa de apuestas: Inkabet

Argentina: 3.00

Francia: 1.36

Casa de apuestas: Betsson

Argentina: 3.00

Francia: 1.40

Casa de apuestas: Te Apuesto

Argentina: 2.70

Francia: 1.35

Casa de apuestas: bwin

Argentina: 3.05

Francia: 1.40

Casa de apuestas: bet365

Argentina: 2.00

Francia: 1.83

Casa de apuestas: Betfair

Argentina: 2.90

Francia: 1.35