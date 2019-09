Argentina vs España por la final del Mundial de básquet China 2019 EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports este domingo 15 de setiembre a las 07:00 a.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Wukesong Arena y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Argentina vs España EN VIVO: por la final del Mundial de Básquet China 2019 | GUÍA TV

Argentina vs España EN VIVO ONLINE estarán cara a cara por la final del Mundial de básquet China 2019 en donde ambas selecciones prometen un gran encuentro con tal de conseguir la gloria en el continente asiático.

Tras más de dos semanas, el Mundial de básquet llega a su fin con el encuentro entre Argentina vs España. En los últimos años, estos enfrentamientos se han vuelto más cotidianos y parejos aunque la historia sigue jugando a favor de los ibéricos al tener 14 victorias contra una de los sudamericanos.

En el Mundial de Turquía 2010, Argentina dio la sorpresa al ganarle la definición por el quinto lugar a España, cobrándose la revancha por lo sucedido cuatro años atrás cuando los ibéricos los sacaron de carrera en Japón.

Un hecho que no se puede dejar de lado es que en Atenas 2004, Argentina consiguió la medalla de oro aunque durante toda su campaña no logró vencer a España, selección que fue su único escollo.

Ahora, Argentina quiere corroborar en la final lo que viene haciendo desde el arranque del Mundial y comandando por el experimentado Luis Scola, esperan quedarse con el título.

Pero España también tiene con qué hacerle daño a Argentina. Ya lo demostraron ante Serbia, Polonia y Australia. La ‘roja’ buscará su segundo título luego de quedarse con la edición de Japón 2006.

Argentina vs España| EN VIVO | primer enfrentamiento

El primer choque entre Argentina y España fue 24 años atrás jugando el primer mundial. Aquella vez, los ibéricos derrotaron a la albiceleste

Argentina vs España | EN VIVO | camino a la final

Argentina:

1ra fase 95-69 Corea del Sur 94-81 Nigeria 69-61 Rusia

2da fase 87-67 Venezuela 91-65 Polonia

Cuartos de final 97-87 Serbia

Semifinal 80-66 Francia

España:

1ra fase 101-62 Túnez 73-63 Puerto Rico 73-65 Irán

2da fase 67-60 Italia 81-69 Serbia

Cuartos de final 90-78 Polonia

Semifinal 95-88 Australia

ARGENTINA VS ESPAÑA | EN VIVO | GUÍA DE TV

DirecTV Sports

TyC Sports

DAZN

Cuatro

Argentina vs España | EN VIVO | HORARIOS

