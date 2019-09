No se pudo. Argentina esperaba quedarse con el título mundial de básquet, pero se encontró con una España muy sólida y compacta que se terminó imponiendo 95-75 en el Wukesong Arena de Pekín.

España venció 95-75 a Argentina y es el nuevo campeón mundial de básquet

Argentina salió al campo de juego con la idea de meterse en la historia del básquet mundial. Sin embargo, desde el arranque, España demostró lo que venía haciendo a lo largo del torneo: ser un equipo sólido cuando se lo proponía.

En la primera parte, los europeos estuvieron arrolladores por lo que Scola y compañía no podían hacer nada para frenar los constantes ataques que se reflejaban en el marcador. La 'roja' ganaba 23 a 14.

Ya en el segundo juego, Argentina mostró mejora y se acercó a España. Cuando parecía que podía ponerse a un par de puntos, el elenco europeo volvió a demostrar sus argumentos tanto en defensa como en ataque para estirar su ventaja.

El encuentro siguió siendo dominado por España, equipo que llegó a sacarle hasta 12 puntos de distancia a Argentina. A pesar del apoyo incansable de las tribunas para el cuadro sudamericano, la 'roja' estaba en su noche.

Con el cuarto juego en curso, Argentina se jugó todas sus fichas. No le quedaba de otra debido a la gran diferencia en el marcador parcial. Pero España supo golpear en momentos claves y terminó ganando por 95-75 en un partido que tuvo como figura en sí, a todo el equipo ibérico.

De esta forma, España es el nuevo campeón del mundo y buscará repetir lo hecho hace instantes en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Argentina vs España | En vivo | Minuto a minuto

- Final del cuarto tiempo. España es el nuevo campeón mundial.

- Final del segundo cuarto o tiempo. España se sigue imponiendo a Argentina y le saca una diferencia de 12 puntos.

- España se muestra sólido y en este segundo tiempo, sigue mandando. Argentina se acercó peligrosamente.

- En el segundo cuarto, Argentina despertó y se acerca a los europeos.

- El primer cuarto acabó a favor de España.

Argentina vs España | En vivo

1Q 2Q 3Q 4Q Total Argentina 14 17 16 28 75 España 23 20 23 29 95

Un duelo de pronóstico reservado. Argentina, con Luis Scola como su mayor baluarte, intentará replicar la gesta obtenida en 1950, en la primera edición del Mundial de Básquet y que podría volverlos a consagrarlos luego de 69 años.

¿Cómo llega Argentina a la final del Mundial de Básquet?

Argentina eliminó a Serbia, una de las principales favoritas, y se deshizo con solvencia de la potente selección francesa en la semifinal del viernes, a la cual derrotó por 80-66. Para ello, tendrá que tener a sus principales jugadores en una noche intacta.

Luis Scola, quien a sus 39 años atraviesa su segunda juventud y ha sido clave en una plantilla plagada de jóvenes a la que ha aportado su experiencia. En la semifinal ante Francia volvió a exhibirse con 28 puntos y 13 rebotes, por lo que será uno de los hombres a vigilar por los jugadores de Sergio Scariolo.

A Scola se suma también Facundo Campazzo, base del Real Madrid, quien se ha erigido como el hombre orquesta sobre el que gira gran parte del juego del equipo, por lo que su duelo con Ricky Rubio se prevé como uno de los grandes atractivos de la final.



España, a la búsqueda de su segundo oro en FIBA

Para los españoles supondría su segundo título tras el logrado en la edición celebrada en Japón en el 2006. La campaña de España buscará tener un cierre excelente tras el 95-88 frente a Australia.

Preguntado en la previa del partido por su próximo rival, el seleccionador español, Sergio Scariolo, recordó que no ha llegado a la final "por casualidad", sino jugando "un grandísimo baloncesto, con una determinación, un carácter, una fuerza defensiva y una optimización de los recursos ofensivos brutal.

Por eso, dijo tenerle "mucho respeto individual y colectivamente" y avisó a sus jugadores de que tendrán que estar preparados para otro partido "a cara de perro y difícil, con momentos duros a superar y con un final probablemente igualadísimo".

Por su parte, el seleccionador argentino, Sergio Hernández, previó este sábado que España "no va a querer correr" como ellos en la final y optará por jugar "más estacionado", por lo que sus hombres tendrán que seguir insistiendo "con la agresividad, la velocidad y la dinámica".

A qué hora juegan EN VIVO Argentina vs España en Final Mundial de China 2019 vía TV Pública y TyC Sports

Qué canal transmite EN VIVO Argentina vs España vía TyC Sports por Mundial de China 2019

