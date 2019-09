Fue más: España se impuso a Argentina en la final y es el nuevo campeón del mundo

No se pudo. Argentina esperaba quedarse con el título mundial de básquet, pero se encontró con una España muy sólida y compacta que se terminó imponiendo 95-75 en el Wukesong Arena de Pekín.

España venció 95-75 a Argentina y es el nuevo campeón mundial de básquet

Argentina salió al campo de juego con la idea de meterse en la historia del básquet mundial. Sin embargo, desde el arranque, España demostró lo que venía haciendo a lo largo del torneo: ser un equipo sólido cuando se lo proponía.

En la primera parte, los europeos estuvieron arrolladores por lo que Scola y compañía no podían hacer nada para frenar los constantes ataques que se reflejaban en el marcador. La 'roja' ganaba 23 a 14.

Ya en el segundo juego, Argentina mostró mejora y se acercó a España. Cuando parecía que podía ponerse a un par de puntos, el elenco europeo volvió a demostrar sus argumentos tanto en defensa como en ataque para estirar su ventaja.

El encuentro siguió siendo dominado por España, equipo que llegó a sacarle hasta 12 puntos de distancia a Argentina. A pesar del apoyo incansable de las tribunas para el cuadro sudamericano, la 'roja' estaba en su noche.

Con el cuarto juego en curso, Argentina se jugó todas sus fichas. No le quedaba de otra debido a la gran diferencia en el marcador parcial. Pero España supo golpear en momentos claves y terminó ganando por 95-75 en un partido que tuvo como figura en sí, a todo el equipo ibérico.

De esta forma, España es el nuevo campeón del mundo y buscará repetir lo hecho hace instantes en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020.

- El tercer set fue para España también.

- En el segundo cuarto, Argentina despertó y se acerca a los europeos.

- El primer cuarto acabó a favor de España.

1Q 2Q 3Q 4Q Total Argentina 14 17 16 21 43 España 23 20 23 14 62

Argentina y España buscarán este domingo en el Wukesong Sport Center de Pekín el título de campeón mundial en una final que se prevé igualada por el potencial de dos selecciones que, aunque no partían entre las favoritas, se han ganado el derecho a soñar a base de intensidad defensiva y corazón.

Mientras que para los argentinos sería su primer oro en un Mundial de China 2019, ya que lo más lejos que llegaron fue al subcampeonato en Indianápolis 2002, para España esto supondría su segundo título tras el logrado en la edición celebrada en Japón cuatro años después. Ahora contra Argentina irán por más.

Mundial China 2019 1er cuarto 2do cuarto 3er cuarto 4to cuarto Total Argentina 14 17 16 28 - España 23 20 23 27 -

Argentina vs España: los invictos del Mundial de China 2019

Tanto Argentina y España llegan en calidad de invictos a la final del Mundial de China 2019. Ambas selecciones han sabido crecer a medida que avanzaba la competición y llegan a la primera final de la historia entre dos equipos que hablan español en un momento óptimo de forma y confianza.

Argentina eliminó a Serbia, una de las principales favoritas, y se deshizo con solvencia de la potente selección francesa en la semifinal del viernes, mientras que España, que también derrotó a los balcánicos en la segunda ronda, superó tras dos prórrogas a Australia en la primera semifinal.

Scola y Campazzo, las cartas de triunfo de Argentina ante España

Dos hombres ha destacado especialmente en Argentina, el incombustible Luis Scola, quien a sus 39 años atraviesa su segunda juventud y ha sido clave en una plantilla plagada de jóvenes a la que ha aportado su experiencia. En la semifinal ante Francia volvió a exhibirse con 28 puntos y 13 rebotes, por lo que será uno de los hombres a vigilar por los jugadores de Sergio Scariolo.

La otra amenaza de la selección Argentina es muy bien conocida para la afición de España. Facundo Campazzo, base del Real Madrid, es el director de orquesta sobre el que gira gran parte del juego del equipo, por lo que su duelo con Ricky Rubio se prevé como uno de los grandes atractivos de la final.

España cuenta con la estrella Marc Gasol para liquidar a Argentina

Por parte de España, el propio base de los San Antonio Spurs y su compañero Marc Gasol son sus principales baluartes. Ambos han soportado a su selección en los momentos difíciles y han ejercido de líderes de principio a fin. El pívot de los Toronto Raptors salvó a los suyos en semifinales con 33 puntos que permitieron tumbar tras dos prórrogas la resistencia australiana.

Preguntado en la previa del partido por su próximo rival, el estratega de España, Sergio Scariolo, recordó que no ha llegado a la final "por casualidad", sino jugando "un grandísimo baloncesto, con una determinación, un carácter, una fuerza defensiva y una optimización de los recursos ofensivos brutal.

Por eso, dijo tenerle "mucho respeto individual y colectivamente" y avisó a sus jugadores de que tendrán que estar preparados para otro partido "a cara de perro y difícil, con momentos duros a superar y con un final probablemente igualadísimo".

Por su parte, el técnico de Argentina, Sergio Hernández, previó este sábado que España "no va a querer correr" como ellos en la final y optará por jugar "más estacionado", por lo que sus hombres tendrán que seguir insistiendo "con la agresividad, la velocidad y la dinámica".

Veintiuno de los 24 jugadores que integrarán este domingo las plantillas de Argentina y España militan o lo han hecho en la Liga Endesa, y catorce de ellos están inscritos para disputar la próxima temporada en alguno de los equipos de la ACB.

De este último grupo, ocho defienden los colores de España mientras que los seis restantes pertenecen al combinado de Argentina que está bajo la dirección de Sergio 'Oveja' Hernández.

