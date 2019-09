Mister Chip y su contundente respuesta a la provocación de medio argentino [FOTO]

La final del Mundial de básquet acaparó la atención de muchos. España y Argentina buscaban convertirse en el nuevo campeón tras la eliminación de Estados Unidos.

Mister Chip y su contundente respuesta a conocido medio argentino

En redes sociales, tanto hinchas de la Selección Argentina como de España mandaron sus mensajes de apoyo. Uno de ellos fue el reconocido estadístico Mister Chip, quien a lo largo del Mundial estuvo informando sobre este torneo mediante su cuenta personal de Twitter.

Mister Chip aguardaba con muchas ansias este encuentro. España se podía coronar, por segunda vez en su historia, como el nuevo campeón mundial tras dejar en el camino a Australia.

Pero sus mensajes no pasaron desapercibidos para un conocido medio argentino que lanzó un polémico comentario en donde le metía presión a España de cara a la final.

Mister Chip no le gustó lo que vio y decidió responderle a la cadena de televisión: “Hola, TyC Sports. ¡Ahora sé por qué son el número 1 en Argentina! No solo retransmites el deporte, sino que además adivinas los resultados con varios días de antelación. ¡Muchas gracias! PD: cambia ya la estrategia. No está funcionando”.

El estadístico español incluyó dos imágenes que antes fueron usadas por la cadena argentina. En la primera, la del polémico saludo y en la otra, una frase de Cafú que fue resaltada por el mencionado medio.

Mundial China 2019: ¿Por qué Mister Chip incluyó a la Selección Brasileña y a Cafú?

Resulta que Cafú dijo que Brasil sería campeón de la Copa América 2019. Este comentario no cayó bien en Argentina por lo que usaron la frase del exjugador para generarle presión al anfitrión.

Como se recuerda, España venció 95-75 a la Argentina y consiguió su segundo título mundial en la historia.