Importante equipo de la NBA envuelto en una crisis diplomática por culpa de un tuit [FOTO]

Todo por un tuit. Los Houston Rockets se encuentran enfrascados en un lío diplomático que parece no tener cuándo acabar y que ya les ha generado millones de pérdidas obligando incluso a que el dueño y la figura del equipo que milita en la NBA, pidan disculpas.

Resulta que en China ocurrieron manifestaciones políticas en las cuales ciertos ciudadanos de aquel país asiático, lanzaron la campaña “Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong”. La referida protesta llegó hasta el manager general de los Houston Rockets, Dary Morey.

El directivo en cuestión no dudó en mostrar su respaldo a la campaña contra el gobierno chino manifestándose en Twitter. Tan solo segundos de mandar su tuit, las críticas no dudaron en crearse contra los Houston Rockets.

Los Houston Rockets son el equipo con mayor hinchada en China gracias a Yao Ming, quien es un exjugador que estuvo 8 temporadas en el mencionado equipo norteamericano que juega en la liga de básquet más importante del mundo: la NBA.

Desde que Yao Ming fue convirtiéndose un emblema en los Houston Rockets, los lazos entre la NBA y China se unieron generando ingresos económicos para ambas partes siendo el más beneficiado el equipo de los Rockets. Pero ahora todo ello se ha ido cayendo en las últimas horas tras lo generado por Morey.

Según un informe de Forbes, 640 millones de habitantes de China han visto contenido de la NBA y en redes sociales, casi 200 millones de seguidores de los Rockets provienen del gigante asiático.

A pesar que Daryl Morey borró su tuit y pidió disculpas públicas e incluso James Harden, la máxima figura de los Rockets y hasta el dueño del equipo han hecho lo mismo, varias empresas chinas patrocinadoras del elenco de la NBA decidieron dar por culminado el contrato que existía.

También se conoció que China ha dispuesto retirar toda la indumentaria y objetos que tengan algún logo de los Houston Rockets. Además, tanto el canal CCTV5 como el servicio de streaming Tencent Sports señalaron que no volverán a transmitir partidos del exequipo de Yao Ming.

