Miami Heat venció 107-89 a San Antonio Spurs en amistoso de pretemporada

EN VIVO Miami Heat vs San Antonio Spurs ONLINE protagonizarán un interesante encuentro de pretemporada en el AmericanAirlines de Miami desde las 6:30 p.m. (hora peruana). Sigue las incidencias con el minuto a minuto de Líbero.pe.

Miami Heat vs San Antonio Spurs EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | ambos equipos se ven las caras este martes con el único objetivo de llegar de la mejor manera a sus respectivos debuts en la nueva temporada de la NBA.

The squad wrapped up 🖐️ days of Training Camp by putting on a show inside @AAarena during the annual Red, White & Pink game presented by @BaptistHealthSF. pic.twitter.com/6G4aJ9DvOC