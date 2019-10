Toronto Raptors venció 134-129 a Houston Rockets por la pretemporada NBA

Basquet EN VIVO | Raptors sufrieron para imponerse 134-129 sobre Houston Rockets ONLINE en amistoso por la pretemporada de la NBA.

Lo que buscamos en el baloncesto de pretemporada, incluso cuando el juego tiene lugar en Japón, y sí, incluso cuando comienza a las seis de la mañana, son tendencias positivas. Queremos ver al campeón defensor Toronto Raptors tomar la palabra contra los Houston Rockets y jugar con cierto sentido de forma y estilo para predecir cómo será la temporada regular. Eso es lo que estábamos buscando.

Aunque el puntaje realmente no importa, fue alentador ver el regreso de los Raptors y ganar 134-129 detrás de un juego enérgico desde su banca. Para un equipo con aspiraciones de campeonato, los Rockets mostraron lo que pueden hacer, pero cuando fueron a sus reservas, las cosas se inclinaron lentamente hacia los Raptors. James Harden lideró a todos los anotadores con 34 puntos casuales, incluida una explosión de 21 puntos en el primer cuarto, pero fue en vano. Es curioso cómo sucede eso a veces en la pretemporada.

Para empezar, la ofensiva de los Raptors tuvo algunos estiramientos impresionantes, a pesar de que el equipo estaba jugando sin dos de sus tres iniciadores principales: Kyle Lowry y Marc Gasol. Como resultado, la pelota se encontró mucho en manos de Fred VanVleet y Pascal Siakam , con Patrick McCaw saliendo del banquillo como el armador principal de respaldo de Toronto (este último componente todavía es un trabajo en progreso).

Gran parte de la ofensiva de los Raptors vino de Siakam trabajando desde todas partes en el piso, y VanVleetbuscando crear fuera del regate. El primero terminó con 24 puntos líderes en el equipo y 11 rebotes para ir con cuatro asistencias, mientras mostraba su nuevo nivel de comodidad (si no necesariamente alguna habilidad nueva); este último cayó un constante 16-5-5 con 50 disparos previos desde el piso.

PREVIA

Basquet EN VIVO Raptors vs Rockets ONLINE ESPN PLay, TNT Sports y NBA Leagues | Partido de exhibición entre Toronto y Houston se llevará a cabo este martes 8 de octubre, a partir de las 5.00 a.m. (hora peruana), en el Saitama Super Arena de Tokio, Japón, con miras al inicio del NBA 2019-2020.

Un año más, los campeones de la NBA, los Toronto Raptors, han empezado su preparación infravalorados por muchos e ignorados por algunos pero más "hambrientos" y más equipo que nunca según jugadores y equipo técnico.

Para un equipo que ha conseguido tanto en contra de todos y de todo, el inicio de la temporada 2019-2020 se parece mucho a otros años. Quizás la principal diferencia es que el equipo canadiense, el único de la NBA no basado en Estados Unidos, está siendo atacado como nunca en el pasado.

Pocos meses después de que los Raptors, en donde militan los españoles Marc Gasol y Serge Ibaka así como el seleccionador español, Sergio Scariolo, hiciesen historia al convertirse en el primer equipo no estadounidense en ganar el campeonato de la NBA, su victoria está siendo cuestionada.

La semana pasada, Klay Thompson, escolta de los San Francisco Golden State Warriors, declaró a "The Athletic" que los Raptors no hubiesen ganado el título de la NBA si no hubiese sido por su lesión en el sexto y último partido de las finales.

"En mi mente, sí, habríamos ganado si no me hubiese lesionado", afirmó el escolta que se rompió un ligamento de su rodilla izquierda durante el partido.

Los Rockets se dirigieron a Saitama, Japón, donde se enfrentarán la próxima semana con los Raptors de Toronto, actuales campeones de la NBA, en un partido de pretemporada.

Los Rockets se encuentran entre los equipos más populares de la NBA en China, desde principios de la década de 2000, cuando el miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, el pívot Yao Ming, originario de Shangai, fue la estrella del club de Houston.

Hasta la pasada temporada también tuvieron en su plantilla a otro jugador chino, el pívot Zhou Qi.

Alineaciones confirmadas de Raptors y Rockets

Toronto Raptors: Fred VanVleet, Norman Powell, OG Anunoby, Pascal Siakam y Serge Ibaka.

Houston Rockets: Russell Westbrook, James Harden, Eric Gordon, PJ Tucker y Clint Capela.

A qué hora juegan Raptors vs Rockets EN VIVO horario Estados Unidos por TNT Sports y ESPN Play

Perú: 5.00 a.m.

México (Centro): 4.00 a.m.

México (Pacífico, Sonora): 3.00 a.m.

México (Noroeste): 4.00 a.m.

Ecuador: 5.00 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.00 a.m.

Estados Unidos (Texas): 5.00 a.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 a.m.

Colombia: 5.00 a.m.

Argentina: 7.00 a.m.

España: 11.00 a.m.

España (Islas Canarias): 10.00 a.m.

Uruguay: 7.00 a.m.

Paraguay: 7.00 a.m.

Chile: 6.00 a.m.

Brasil: 8.00 a.m.

Bolivia: 6.00 a.m.

Venezuela: 6.00 a.m.

Canadá: 5.00 a.m.

Costa Rica: 4.00 a.m.

Guatemala: 4.00 a.m.

Honduras: 4.00 a.m.

El Salvador: 4.00 a.m.

Puerto Rico: 6.00 a.m.

República Dominicana: 6.00 a.m.

Panamá: 5.00 a.m.

Italia: 11.00 a.m.

Francia: 11.00 a.m.

Alemania: 11.00 a.m.

Portugal: 11.00 a.m.

Holanda: 11.00 a.m.

Inglaterra: 11.00 a.m.

Qué canal transmite EN VIVO Raptors vs Rockets por ESPN Deportes

Perú: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Estados Unidos: NBA Leagues.

España: Eurosport, Eurosport 1, DAZN y Movistar.

México: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Colombia: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Argentina: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Chile: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Uruguay: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Paraguay: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Ecuador: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Venezuela: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Honduras: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Costa Rica: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Cómo ver ESPN EN VIVO Raptors vs Rockets | Canales TV

Ecuador, Bolivia y Venezuela): Canal 621 (SD) y Canal 1610 (HD).

Sky Sports (México y República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique), Canal 28 (Antofagasta) y Canal 48 (Santiago).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Cablevisión Flow Argentina: Canal 102 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 460 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind TV República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Dónde ver TNT Sports EN VIVO Raptors vs Rockets | Canales TV

Andina: Canal 201 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 6 y Canal 61 (HD)

Telecentro: Canal 207

DirecTV Sports: Canal 603 (SD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD)

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

TeleRed: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD)

Express Cablehogar: Canal 113 (Digital) y Canal 813 (HD)

Cabletel: Canal 214 (HD)

Cablevideo Digital: Canal 140 (SD)

Supercanal: Canal 608 (HD)

Del Viento TV: Canal 530 (HD)

Gigared: Canal 219 (HD)

CCC: Canal 265 (Digital) y Canal 1511 (HD)

El Cuatro: Canal 625 (HD).

Bahía Visión Color: Canal 107 (HD). Canal 1 y Canal 116 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 1 y Canal 116 (HD)

Ushuala Visión: Canal 639 (HD)

AVC Videocable: Canal 275 (HD)

TelViso: Canal 1126 (HD)

Cable 10: Canal 925 (HD)

TVCOA: Canal 110 (SD) y Canal 1110 (HD)

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

Cómo ver NBA Leagues Pass EN VIVO Raptors vs Rockets por Live STREAM

El servicio más completo para los más exigentes. NBA League Pass ofrece todos los partidos que se disputan a lo largo de la temporada incluyendo All-Star, playoffs y Finales con la ventaja de poder varios partidos simultáneos si se hace desde un ordenador. (Estamos hablando de más de 1.200 partidos en total). Se puede ver en los siguientes dispositivos: Ordenador, Smartphone (iPhone, Android), Tablet (iPad, Android), Apple TV, Chromecast y Xbox One.