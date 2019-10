¡ATENCIÓN! Lakers vs. Nets podría suspenderse por fricciones entre China y Houston Rockets [VIDEO]

En las últimas horas se ha podido conocer que el encuentro entre Lakers y Nets por la NBA que se debería disputar este jueves y sábado, corre peligro. Una polémica tras el mensaje compartido por las redes sociales de Daryl Morey, mánager general de los Houston Rockets en favor de las manifestaciones de Hong Kong, provocaron lamentablemente un real caos entre la NBA y China.

El gobierno de China está evaluando con mucha rigurosidad, la posibilidad de suspender los dos partidos que estaban pactados para realizarse allí, esto según la información de Marc Stein, periodista del The New York Times. Las cosas entre ambas instituciones -una más poderosa que otra- se encuentra en todo su apogeo, por lo que los fanáticos que estuvieron esperando por mucho tiempo ver un encuentro de la NBA en ese país, podrían quedarse con las ganas.

La publicación del representante de los Houston Rockets sin embargo, no fue del todo lo que habría enfadado al gobierno chino, pues lo que realmente habría incomodado es que la NBA no condenara el mensaje y apoyara la libertad de expresión: "No estamos satisfechos y nos oponemos a la petición de Adam Silver de apoyar el derecho de Morey a la libertad de expresión", comentó la CCTV, la televisión del estado chino que ya habría renunciado además, a retransmitir los dos partidos de la pretemporada.

"Creemos que cualquier comentario que desafíe la soberanía nacional y la estabilidad social no está dentro del alcance de la libertad de expresión", agregaron además en el comunicado.

Es así como hasta el momento ya se han cancelado los eventos de la NBA Cares, el programa de responsabilidad social de la liga, que tenían pactado los encuentros de los Brooklyn Nets como Los Ángeles Lakers en la ciudad de Shangai. Cabe señalar que el conjunto de Nueva York tenía pensado asistir a un colegio para realizar las donaciones de ordenadores, algo que conforme a su programa, la NBA llevará a cabo igualmente y pese a todos los inconvenientes.

Finalmente, se ha señalado de los carteles publicitarios sobre los encuentros programados y que además, ya habían sido colocados en lugares estratégicos de la ciudad para que la gente se entere del partido; han sido retirados por personal de la ciudad. Esto es un indicio de lo que podría suceder con el duelo, o mejor dicho, de lo que no podría suceder, que es el juego.