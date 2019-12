Lakers vs. Nuggets EN VIVO: duelo por la NBA 2019

Angeles Lakers vs. Denver Nuggets EN VIVO | Ver Básquet Gratis por Internet | Facebook Live Stream | HOY juegan (EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV) por la jornada 30 de la temporada regular de la NBA 2019. Este partido se realizará en el Staple Center y podrás seguir las incidencias y leer el resumen del encuentro a través de Libero.pe

Los Lakers vienen con una racha de dos derrotas consecutivas. Cayeron ante los Pacers y frente a los Bucks de Milwaukee; sin embargo, esto no ha mermado mucho la gran campaña que realizan pues aún son líderes en la Conferencia Oeste gracias a sus 24 victorias.

LeBron James sigue siendo duda para jugar ante los Denver Nuggets, debido a una lesión muscular en el área del tórax. El entrenador del equipo, Frank Vogel, señaló que la lesión de su principal estrella se dio en el duelo con los Pacers.

Take a look back at the top plays from the last week of games, presented by @budweiserusa pic.twitter.com/uuduunQ0ew