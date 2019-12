Warriors vs Timberwolves EN VIVO: por la conferencia Oeste de la NBA 2019

Warriors vs Timberwolves EN VIVO | Ver Básquet Gratis por Internet | Facebook Live Stream | HOY juegan (EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV) por la jornada 30 de la temporada regular de la NBA 2019. Este partido se realizará en el Chase Center y podrás seguir las incidencias y leer el resumen del encuentro a través de Libero.pe.

Warriors necesita sumar una victoria para escalar en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste de la NBA. En esta jornada navideña, el equipo podrá contar con su máxima estrella Stephen Curry. El jugador se recuperó de una dura lesión en la mano.

El 1 de noviembre, el jugador se sometió a una complicada operación a la mano y pese a los pronósticos de los médicos, Curry se recuperó y ya está empezando el proceso de rehabilitación. Se espera que su retorno a la cancha sea lo más pronto posible.

"Él ha estado haciendo movimientos de baloncesto. No ha estado disparando la pelota, pero ha estado en la cancha haciendo mucho movimiento lateral, saltando, ese tipo de cosas. Y es bueno tenerlo en el gimnasio; se siente mejor cuando está cerca", señaló el estratega.

go ahead then Quese 🤘 📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/XUsA0AAF7n

Por su parte, Timberwolves también se encuentra en las últimas posiciones. Saben que deben sumar una victoria. Jeff Teague y Karl- Anthony son la esperanza de sus hinchas para conquistar el triunfo. La jornada de la NBA promete ser inolvidable.

We're not going away. pic.twitter.com/mqh9hrzOng