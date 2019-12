NBA: jugador de Washington Wizards fue sancionado con dos partidos tras discutir con fanático [VIDEO]

Isaiah Thomas, jugador del Washington Wizards, no se salvó de ser suspendido por parte de la NBA debido al incidente que protagonizó con un seguidor del Philadelphia 76ers el último sábado en el Wells Fargo Center.

NBA: jugador de los Washington Wizards fue sancionado con dos partidos tras discutir con fanático

Resulta que Washington Wizards se enfrentó al Philadelphia 76ers en partido válido por la temporada 2019-2020 de la NBA, pero la victoria de los locales quedó a un lado cuando Isaiah Thomas se acercó a una de las gradas para encarar a un fanático.

Durante el partido, el base de Washington Wizards recibió gestos obscenos por parte de un seguidor del Philadelphia 76 tras anotar un tiro libre. El basquetbolista no le gustó para nada lo que vio y fue a decirle que no haga ese tipo de cosas.

Según el mismo Thomas, la persona que realizó aquella acción le ofreció disculpas por lo que la cosa no pasó a mayores. Sin embargo, el hecho fue visto por los organizadores de la NBA quienes emitieron un comunicado.

En la misiva, señalan que las reglas de competición son claras y que “está prohibido que cualquier jugador que se dirija deliberadamente a un espectador durante un partido” y en caso suceda, “será automáticamente expulsado y posteriormente multado y/o suspendido”.

Es por ello que Isaiah Thomas no estará en los próximos dos partidos con el Washington Wizards. Pero quien tampoco no se salvó fue el seguidor del Philadelphia 76ers ya que no podrá asistir por un año al Wells Fargo Center para alentar a su equipo. En caso de que haya adquirido entradas para los próximos duelos, serán anuladas.

Isaiah Thomas venía haciendo una buena temporada

Isaiah Thomas tiene un promedio 13.6 y 4.8 asistencias en 25.3 minutos por noche, pero no podrán seguir aumentando sus estadísticas ya que no estará ante New York Knicks y Detroit Pistons. Su vuelta debería darse para el sábado 28 del presente mes.