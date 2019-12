LeBron James volvió a lesionarse y se perdería varios juegos con los Lakers en la NBA [VIDEO]

LeBron James no la pasa bien en estos últimos días del 2019. La estrella de los Lakers no pudo ayudar a su equipo para evitar la derrota ante los Clippers y ahora se ha lesionado nuevamente de la ingle. Su lesión le dejaría sin jugar varios partidos en lo que resta de la temporada regular de la NBA.

La lesión de LeBron se dio tras una colisión con Patrick Beverley en el primer cuarto del juego ante Clippers, por lo que el resto del partido lo jugó condicionado por el dolor.

"Me sentí saludable al entrar al juego", dijo LeBron James a ESPN después de terminar con 23 puntos en 9 de 24 disparos, con 10 asistencias y 9 rebotes. "Me arrodillé en la ingle al recibir una carga de Pat Bev, y eso me devolvió a donde estaba hace cinco días".

La Navidad pasada, James sufrió una rotura en la ingle izquierda contra los Golden State Warriors, la primera lesión importante de su carrera.

Angeles Lakers viene con una racha de cuatro derrotas consecutivas. Este fin de semana tiene dos juegos consecutivos: el sábado ante Portland Trail Blazers y el domingo frente a Dallas Mavericks. Anthony Davis sería el encargado de liderar al equipo californiano ante la ausencia del 'Rey'.

LeBron no está descartado, pero según reportó ESPN, ya le han sugerido al jugador que sería conveniente que priorice su recuperación y no volver a jugar cuanto antes.