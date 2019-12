Warriors vs Mavericks [NBA TV] EN VIVO: por una nueva jornada de la NBA

EN VIVO Warriors vs Mavericks ONLINE GRATIS | este sábado 28 de diciembre se enfrentan en una nueva jornada de la NBA temporada 2019-2020 desde las 8:30 p.m. (hora peruana) vía NBA TV en el Chase Center de San Francisco. Sigue la transmisión con el minuto a minuto, mejores jugadas y video de las canastas por Libero.pe.

Warriors vs Mavericks EN VIVO EN DIRECTO se ven las caras en un atractivo e intenso duelo por la NBA ya que ambos equipos buscarán el triunfo para darle una alegría a sus seguidores.

"Be ready so you don't have to get ready."



Dive into what goes down in the life of a two-way player ⤵️



Call to Santa Cruz || @RingCentral pic.twitter.com/PSIr0ntrgT