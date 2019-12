Por primera vez tres hermanos jugaron un mismo partido en la NBA [VIDEO]

La NBA sigue dando sorpresas. La mejor liga del básquet del mundo tuvo a tres hermanos en un mismo juego. Ocurrió en el reciente enfrentamiento entre los Indiana Pacers vs New Orleans Pelicans que se llevó a cabo el último sábado en el Smoothie King Center.

Por primera vez tres hermanos jugaron un mismo partido en la NBA

Justin, Jrue y Aaron fueron los responsables de que este hecho ocurra. Sucede que el primero y el tercero militan en el Indiana Pacers, mientras que el segundo, es una de las figuras del New Orleans Pelicans.

Los tres hermanos mencionados se han metido a la historia de la NBA al disputar por primera vez un mismo partido válido por la liga más famosa del mundo ya que, en el caso de Justin y Aaron, fueron tomados en cuenta. Similar panorama ocurrió con Jrue.

Aaron, el base titular de los Pacers, consiguió 25 puntos acabando como líder de su equipo, aunque no alcanzó para que se queden con la victoria debido a que su equipo terminó cayendo 120-98.

Gran responsable de la victoria de los locales fue obra de su hermano Jrue. El basquetbolista fue la gran figura y clave ganadora para anotar en 20 oportunidades, mandarse con siete asistencias y recuperar dos balones y un rebote.

Sin embargo, Justin, el tercer elemento de esta historia, no tuvo el partido esperado. Si bien no fue de la partida en los Pacers, cuando le tocó entrar no pudo encestar los cuatro tiros que realizó.

Más allá de este último suceso, ni el resultado final podrá borrar que tres hermanos estuvieron juntos enfrentándose en un partido válido por la NBA cuando el marcador indicaba 5:13 cerca del final primer cuarto.

Tuvo que pasar varios minutos para que en el tercer periodo se vuelvan a reencontrar los tres hermanos Holiday. Jrue y Aaron arrancaron la segunda mitad, mientras que Justin reingresó como reserva en los Pacers.

Cabe mencionar que más de 30 familiares llegaron hasta Nueva Orleans para presencias a los hermanos Holiday y ser parte de este histórico momento de la NBA.

“No hay otra forma de decirlo. No podrías escribir el guión mejor que esto. Al verlos crecer, no te imaginabas que pudiese suceder algo como lo de esta noche, que compitan al mismo nivel en esta etapa profesional, es algo sorprendente”, declaró un emocionado Shawn Holiday, padre de los tres jugadores.