Heat vs Wizard [EN VIVO] por una nueva fecha de la NBA

EN VIVO ONLINE Miami Heat vs Washington Wizards EN DIRECTO se enfrentan este martes desde las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Capital One Arena por una nueva jornada de la NBA. Sigue el minuto a minuto por Líbero.

Wizards: Thomas, Payton II, Brown Jr., Williams, Mahinmi

Tonight's starters! G - @isaiahthomas G - Gary Payton II F - @Troy_Brown33 F - @Iam_J3 C - @ianmahinmi #WizHeat | #RepTheDistrict pic.twitter.com/Afci0baDN9

Los Wizards llegan al partido con la consigna de sumar una victoria. En la jornada anterior perdieron en casa con New York Knicks. Ahora la tarea es dar el golpe en esta fecha de la NBA.

El cuadro de Wizards se encuentra en la cuarta posición de la división Sureste. A catorce partidos y medios de distancia de los Heat. Por esta razón deben empezar a ganar para recortar la diferencia.

Con un ataque prometedor, buscan conseguir los puntos y celebrar la victoria.Sin embargo, su defensa es un punto que deben trabajar para encontrar el equilibrio.

Grinding on campus. Home of the Hoyas. pic.twitter.com/nURV3uwt5F