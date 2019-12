Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers [EN VIVO] por la Conferencia Este de la NBA

EN VIVO ONLINE Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers EN DIRECTO se enfrentan este martes desde las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Scotiabank Arena por una nueva jornada de la NBA. Sigue el minuto a minuto por Líbero.

En la última jornada de este 2019 y de la década, los Raptors se medirán ante un rival complicado, Cleveland Cavaliers. Un duelo que se convirtió en un clásico en la NBA y los hinchas prometen alborotar las instalaciones del Scotiabank Arena.

Los Raptors cuenta con una ofensiva de temer. Según las estadísticas, Toronto dispara un 58%. Estos números le permitieron ubicarse en la cuarta posición de la Conferencia Este de la NBA.

La presencia de Kyle Lowr, VanVleet y Serge Ibaka es incierta. Lo esperarán hasta el final para que formen parte de este duelo. Los Raptors quieren despedir este 2019 con una victoria.

Por su parte, Cavaliers no podrá contar con Dylan Windler. El jugador aún no se recupera de su lesión a la pierna. Cleveland se ubica en el puesto 12 de la Conferencia Este de la NBA.

