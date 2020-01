Los Angeles Lakers venció 117-87 a New York Knicks por la NBA 2020

Los Angeles Lakers sumaron su sexto triunfo consecutivo en la NBA tras vencer a los New York Knicks por 117-87 por la Conferencia Oeste.

El encuentro fue de fácil dominio de los californianos, pero lo más llamativo del encuentro fue la lesión del ala-pívot Anthony Davis, quien sufrió una lesión tras caer mal luego de luchar un balón con Julius Randle.

Los Lakers consiguieron su triunfo 30º en lo que va de la temporada. La pasada campaña llegaron a esta cifra recién el 27 de febrero. LeBron James anotó 31 punto, 5 rebotes y 5 rebotes.

Dallas Mavericks será el siguiente rival de los Lakers este viernes en el American Airlines Center.

Los Knicks vienen de una derrota 135-132 contra Los Angeles Clippers, y una derrota ante los Phoenix Suns antes de eso, por lo que ingresan a este enfrentamiento en una racha de dos derrotas consecutivas. Dicho esto, eso terminó con una carrera ganadora de tres juegos, por lo que los Knicks están 3-2 en sus últimos cinco.

Nueva York podría estar sin dos bases antes de este partido, ya que tanto Dennis Smith Jr. como Elfrid Payton han sido catalogados como cuestionables antes de esta competencia, y serán decisiones de tiempo de juego aquí.

El ex Laker Julius Randle debería ser el jugador que esté atento a los Knicks. El delantero de seis años parece estar cambiando las cosas después de un comienzo lento en la temporada 2019-20, y actualmente promedia 21.9 puntos, 9.9 rebotes y 2.7 asistencias en 32.5 minutos por juego en los últimos 10 juegos.

Los Lakers aseguraron una victoria 106-99 sobre los Detroit Pistons la última vez y esa carrera empujó la racha ganadora de la franquicia a cinco juegos. Sin embargo, tuvieron una racha perdedora de cuatro juegos antes de eso, por lo que parecen haber empujado esa carrera negativa detrás de ellos y todavía se sientan en la parte superior de la clasificación con un récord de 29-7.

Se ha descartado a DeMarcus Cousins ​​durante casi toda la temporada regular, por lo que no hay posibilidad de que el centro aparezca aquí debido a una lesión de LCA. En otros lugares, tanto Avery Bradley como Kentavious Caldwell-Pope han sido incluidos en la lista como decisiones de tiempo de juego.

LeBron James siempre es el jugador que vigila a los Lakers, pero no podemos olvidarnos de Anthony Davis. El talentoso delantero de poder estaba a solo dos cuadras de un triple doble domingo contra los Pistons, y está promediando 28.9 puntos, 10.0 tableros y 2.5 bloqueos por juego en sus últimos ocho combates.

