Lakers vs Cavaliers EN VIVO vía Directv Sports: con LeBron James por la NBA

Lakers vs Cavaliers EN VIVO vía Directv Sports | este lunes 13 de enero desde las 10:30 p.m. (hora peruana) por una nueva fecha de la NBA, que tendrá a las Conferencias Oeste y Este enfrentadas. Este importante duelo se realizará en el Staples Center de Los Ángeles, mientras será transmitido por Directv Play y ESPN. Sigue el punto a punto en Líbero.pe.

Una temporada más que gratificante para los intereses de Los Ángeles Lakers, que ya ven brillar a su equipo de la mano de LeBron James, aunque también sin su presencia. El equipo dirigido por Frank Vogel se encuentra en lo más alto de la Conferencia Oeste, sumando 8 triunfos al hilo recientemente, mientras que de local son 5 de forma consecutiva.

El último duelo de los Lakers fue de visita ante el Oklahoma City Thunder, en el que contaron sus mejores estrellas: LeBron James quedó fuera por síntomas de gripe, Danny Green por molestias en la cadera y Anthony Davis por problemas en el glúteo derecho. A pesar de ello, fue una contundente victoria por 125-110 en condición de visitante.

Kyle Kuzma fue el gran protagonista de la noche, con 36 puntos y 7 rebotes en total, seguido por Rajon Rondo, quien puntuó en 21 ocasiones. A pesar de las adversidades, Los Ángeles Lakers han demostrado que tienen un plantel nutrido, con potencial para llegar lejos en la temporada 2019 de la NBA, todo lo contrario a lo que fue en el pasado.

Esta vez tendrán a los Cleveland Cavaliers al frente, que todavía no encuentran el rumbo tras la salida de LeBron James, pero es cierto que apuestan por la juventud. Vienen de lograr dos victorias seguidas: 115-112 sobre Detroit Pistons y 111-103 ante Denver Nuggets. El joven Collin Sexton será la principal arma en ofensiva, respaldado por la experiencia de Kevin Love.

Los Cavs necesitan seguir en racha para escalar en la Conferencia Este, además de que la zona por los playoffs no está muy lejos. La preocupación de John Beilein podría ser menor ante la posibilidad de que Anthony Davis siga de baja por sus malestares. En tanto, la presencia de LeBron James Los Lakers dependerá de su recuperación, la cual es muy probable.

¿En qué canales juegan Lakers vs Cavaliers por la NBA EN VIVO?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China: PPTV Sport China

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD

Internacional: NBA League Pass

Italia: Nove TV

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: Mitele Plus, Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Deportes+, ESPN3

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

A qué hora juegan Lakers vs Cavaliers EN VIVO por Directv Sports, ESPN

Perú: 10.30 p.m.

México (Centro): 9.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.30 p.m.

México (Noroeste): 9.30 p.m.

Ecuador: 10.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7:30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.30 p.m.

Colombia: 10.30 p.m.

Argentina: 12.30 p.m.

España: 5.30 a.m.

España (Islas Canarias): 4.30 a.m.

Uruguay: 12.30 a.m.

Paraguay: 12.30 a.m.

Chile: 11.30 p.m.

Brasil: 12.30 a.m.

Bolivia: 11.30 p.m.

Venezuela: 11.30 p.m.

Canadá: 10.30 p.m.

Costa Rica: 9.30 p.m.

Guatemala: 9.30 p.m.

Honduras: 9.30 p.m.

El Salvador: 9.30 p.m.

Puerto Rico: 11.30 p.m.

República Dominicana: 11.30 p.m.

Panamá: 10.30 p.m.

Italia: 4.30 p.m.

Francia: 4.30 p.m.

Alemania: 4.30 p.m.

Portugal: 3.30 p.m.

Holanda: 4.30 p.m.

Inglaterra: 3.30 p.m.

Lakers vs Cavaliers EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Lakers vs Cavaliers, Libero.pe realizará una transmisión punto a punto con todas las incidencias del encuentro y jugadas destacadas instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.