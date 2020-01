Lakers venció a los Houston Rockets por 124-115 en vibrante partido por la Conferencia Oeste de la NBA

NBA | Los Ángeles Lakers se impuso a domicilio a Houston Rockets por 115-124 en una nueva jornada. De esta manera, el equipo de Lebron James cuenta con 33 partidos ganados de 41 jugados, lo que le permite mantenerse en los puestos de Play-off. Por su parte, los Rockets también sigueN en puestos de Play-off con 26 victorias en 40 partidos disputados.

En el primer cuarto tuvo como protagonista y dominador a Houston Rockets, amplió la diferencia hasta un máximo de 10 puntos (23-13) y terminó con un 34-27. Después, en el segundo cuarto redujo diferencias Los Angeles Lakers, el cual acabó con un resultado parcial de 31-32. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 65-59 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de Los Angeles Lakers lograron recuperar puntos hasta remontar el partido, tuvieron una diferencia máxima de 11 puntos (80-91) hasta concluir con un resultado parcial de 17-32 y un 82-91 de resultado global. Por último, durante el último cuarto los jugadores del equipo visitante consiguieron mantener su diferencia en el marcador y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 33-33. Tras todo esto, los jugadores cerraron el marcador del partido con un resultado de 115-124 a favor de Los Angeles Lakers.

Durante el partido, Los Angeles Lakers consiguió el triunfo gracias a los 31 puntos, 12 asistencias y cinco rebotes de Lebron James y los 23 puntos, una asistencia y ocho rebotes de Kyle Kuzma. Los 35 puntos, siete asistencias y nueve rebotes de Russell Westbrook y los 34 puntos, siete asistencias y seis rebotes de James Harden no fueron suficientes para que Houston Rockets ganase el partido.

En la próxima jornada de la NBA, Houston Rockets jugará contra Oklahoma City Thunder en el Toyota Center. Por su parte, el próximo adversario de Los Angeles Lakers será Boston Celtics, con el que se verá las caras en el Td Garden.

Previa Lakers vs Rockets EN VIVO

Será un duelo especial. De un lado, el actual campeón (Houston Rockets) intentará hacer respetar su localía, pero al frente tendrá a unos Lakers que se han posicionado como líderes de la Conferencia Oeste.

Ambos equipos intentarán recuperar la senda del triunfo. Y es que los Lakers sufieron una agónica derrota frente a Orlando Magic por 119-118. En tanto, Houston Rockets arriban a este partido luego de acumular dos caídas consecutivas, frente a Memphis Grizzlies (121-110) y Portland Trail Blazers (117-107).

James vs Harden: duelo aparte en la NBA

Será el duelo que se robará la atención en la NBA: Lebron James vs James Harden. Ambos son dos de las estrellas actuales de la temporada de básquet de Estados Unidos que han mantenido un gran nivel.

Entre sus enfrentamientos, Lebron James ha sumado 10 victorias las veces que se han enfrentado, mientras que Harden acumula 9 triunfos de su lado. Este será su choque número 20 en la temporada regular.

¿Qué jugadores se perderán el Lakers vs Rockets?

Anthony Davis mantiene su lesión en la espalda, por lo cual es duda para participar en el juego de los Lakers, al igual que el base Rajon Rondo (dedo).

En tanto, en los Rockets no tienen presencia fija Nene (cadera), mientras que Austin Rivers también ha sido descartado para este encuentro.



