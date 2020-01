NBA: Lakers cayeron 139-107 contra los Celtics 

Lakers llegaban como favoritos a este encuentro tras sumar una nueva victoria en la pasada jornada de la NBA. Sin embargo, se encontraron con unos Celtics que impusieron su juego e hicieron respetar su localía.

A pesar de que los dirigidos por Vogel tuvieron entre sus filas a sus figuras LeBron James y Anthony Davis, el cuadro de Boston se mostró muy sólido en el campo de juego del TD Garden.

En el primer cuarto, los Celtics supieron dominar a la visita y se fueron con la ventaja de 33-30. Para el segundo tiempo, el dominio siguió siendo del local aumentando la diferencia por lo que los Lakers comenzaban a pasarla mal.

Además, el equipo de Boston contó unos inspirados Jaylen Brown y Enes Kanter quienes llevaron más de un problema a la defensa visitante al ser los más destacados del partido por los puntos logrados.

De esta manera, los Lakers sumaron su novena derrota en lo que va de la temporada y la segunda en sus últimas cinco presentaciones, aunque sus chances de llegar a los Playoffs se mantienen intactas.

Ahora, los Lakers deberán dejar atrás este dura caída ante uno de sus clásico rivales para pasar a concentrarse en su choque contra los Knicks, programado para este miércoles a las 7:30 p.m. (hora peruana).

EN VIVO Y PREVIA

El mundo del básquet de la NBA se paraliza. Dos de los mejores equipos de la actual temporada en Estados Unidos estarán frente a frente. Lakers y Celtics buscarán quedarse con el triunfo esta noche en el imponente TD Garden y seguir con el objetivo de llegar a los Playoffs

El equipo de LeBron James parte como favorito debido a que atraviesa un gran momento y llega a este choque luego de imponerse a los Rockets por 124 contra 115. Más allá del tropiezo que tuvieron con Magic, los dirigidos por Vogel se mantiene en lo más alto de la conferencia oeste de la NBA.

Resulta que los Lakers acumulan un récord de 34-8 y en sus últimas presentaciones solo sumaron una caída. Es por ello que confían en hacer su juego en el TD Garden que promete un lleno total.

Para este choque con los Celtics, Lakers no solo tendrá a su figura LeBron James. Se conoció que Anthony Davis ya está listo y sería tomado en cuenta desde el arranque. El ala pívot llevaba sin competir desde el 8 de enero cuando tuvo una aparatosa caída en el tercer cuarto ante los Knicks.

Cabe mencionar que Anthony Davis es el máximo anotador del equipo ya que tiene las cifras de marcar cada 27,1 puntos por partido. Pero no solo eso, también ostenta el lugar de máximo rebotador y taponador.

Por el lado del local, los Celtics no la pasan tan bien en la NBA. A pesar de que han hecho grandes presentaciones, en sus últimos tres juegos no pudieron ganar tanto en casa como de visitante.

Llegan a este choque con la necesidad de demostrar que pueden llegar a los Playoffs ya que tienen sus chances intactas. Marchan en la cuarta posición con un récord de 27-14.

