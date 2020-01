Zion Williamson, la estrella del draft y joya del básquet universitario, tuvo debut prometedor en la NBA [VIDEO]

Los Pelicans recibían a los Spurs en una nueva jornada de la NBA. Sin embargo, una de las atracciones de este duelo era ver el debut oficial de Zion Williams en el campo de juego del Smoothie King Center.

Pero el basquetbolista de 19 años no comenzó de la mejor manera en el juego ya que en los tres primeros cuartos, su actuación pasó desapercibida hasta que llegó la última hora de juego en donde Williamson se destapó.

oh btw he hits those too 🔥 pic.twitter.com/rxkOfYrQIB