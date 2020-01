Kobe Bryant perdió la vida tras accidente en helicóptero y son 9 fallecidos hasta ahora [VIDEO]

Kobe Bryant tuvo un fatal accidente el último domingo 26 de enero, luego de que el helicóptero en el que se trasladaba se no pudo mantenerse en el aire. La leyenda de Los Ángeles Lakers y de la NBA perdió la vida en Calabasas, localidad de California, luego de que aeronave, sin control, se estrelló.

El mundo del deporte está de luto por el deceso de uno los mejores de la historia del baloncesto. Solo a los 41 años, Kobe Bryant falleció luego de estar en junto a otras ocho personas dentro de un helicóptero privado, hasta que este cayó, según reportó inicialmente el medio TMZ.

El departamento policial de Los Ángeles confirmó el accidente que involucró a la leyenda de NBAy detalló que el incendio originado tras el accidente fue controlado.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing. Avoid the area until further notice.

Pese a que inicialmente se habló de cinco fallecidos, la policía de Los Ángeles detalló que el saldo aumenta a 9 a raíz del accidentado helicóptero. A parte de su hija de 13 años, Gianna, también falleció junto a 7 personas más. Entre ellas, una amiga de Gianna y su padre.

Today at 0947am, @LHSLASD assisted @LACOFD with a Helicopter Crash near the @CityofCalabasas. All we can confirm at the moment is 9 people were on board. No one survived. We at @LASDHQ offer our condolences to those families affected. @NTSB & @FAANews are on scene & investigating pic.twitter.com/IqSIeqzZbl