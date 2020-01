El último mensaje de Kobe Bryant a LeBron James tras superar su marca en la NBA [VIDEO]

La NBA está de luto. Kobe Bryant perdió la vida a los 41 años luego de un accidente aéreo, la tarde del último domingo 26 de enero. Sin saber que sería su último mensaje, la exestrella de Los Lakers le dedicó unas emotivas palabras a LeBron James.

Es conocido en el mundo del deporte la admiración que tiene LeBron James por Kobe Bryant y ahora que tiene la posibilidad de vestir las sedas de Los Angeles Lakers, demuestra mucha responsabilidad y respeto por ese legado de gloria, y ayer hizo historia en la NBA.

'The King' anotó 29 puntos con Philadelphia 76ers, con lo que llegó a los 33.655 puntos en la NBA, superando a Kobe Bryant (33.643) y así subió al tercer lugar histórico. El hecho no pasó desapercibido para la exestrella de Los Lakers, quien no dudó en felicitarlo.

“Sigue moviendo el juego hacia adelante. Mucho respeto, hermano”, había escrito Kobe Bryant en su cuenta de Twitter. Fue su último mensaje ante el público, dedicado a LeBron James, quien lo había superado como máximo anotar en la historia de la NBA.

El respeto entre las dos leyendas de la NBA es mutuo y LeBron James también hizo eco de su admiración a Kobe Bryant luego de su histórica marca. “La historia es demasiado”, fueron las primeras palabras que expresó, para luego revelar su profundo sentir.

“Para abreviar, ahora estoy con la camiseta de los Lakers en Philadelphia, de donde es Kobe. Cuando lo conocí, me regaló sus zapatillas del All Star. Es surrealista”

“El universo pone cosas en tu vida y cuando vives de la manera correcta, cuando dedicas todo a lo que sea que estés haciendo, las cosas suceden”, señaló LeBron James. Palabras que seguro Kobe Bryant escuchó y que se llevó a la gloria.