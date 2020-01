Kobe Bryant y la vez que ganó un Oscar por Mejor Cortometraje Animado [FOTOS]

Kobe Bryant fue un basquetbolista que no solo se dedicó a ese deporte, pues también incursionó en el cine. La estrella de la NBA se hizo presente en los Oscars 2018 y ganó un galardón.

El corto se titula "Querido Básquetbol" o “Dear Basketball” en inglés. Se basa en un poema que escribió Kobe Bryant cuenta antes de disputar el último partido de su vida en noviembre del 2015.

Bryant subió al escenario para ser premiado junto a su socio Glen Keane, tras superar en esa categoría a "Garden Party", de Victor Caire y Gabriel Grapperon; "Lou", de Dave Mullins y Dana Murray; "Negative Space", de Max Porter y Ru Kuwahata, y "Revolting Rhymes", de Jakob Schuh y Jan Lachauer.

La cinta dura aproximadamente 5 minutos. "Gracias a la Academia por este increíble honor", dijo el deportista norteamericano emocionado tras subir al estrado para recibir la tan ansiada estatuilla.

"Crecí soñando con ganar títulos de la NBA, pero nunca, ni en mis mejores sueños, me imaginé que sería parte de la industria cinematográfica, y mucho menos que pudiera ganar un Oscar. De pequeño soñaba con el baloncesto y luché duro para alcanzar mis metas. La vida y Dios te muestran caminos que no esperabas. Éste es ese camino y no puedo dejar de sonreír porque me imagino consiguiendo algo que nunca había pensado en mi vida. Es una locura", dijo Bryant antes de los Oscars.

¿Quién fue Kobe?

Kobe Bryant logró dejar su nombre en la historia de la NBA, luego de conseguir cinco anillos (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), así como ser elegido por 18 ocasiones como parte del All-Star durante sus 20 años de carrera.Además, también logró erigirse dos veces como máximo anotador de la NBA (2006, 2007) y MVP de la temporada regular en 2008.

Él también se ha convertido en el cuarto máximo anotador de la historia de la NBA, solo superado por Lebron James, Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone.

EL DATO

Kobe Bryant es el primer basquetbolista de la historia en obtener un premio en los Oscars.