Kobe Bryant murió: su hija Gianna Maria es una de las 9 fallecidas del accidente de helicóptero

La hija mayor de Kobe Bryant, Gianna, también viajaba en el helicóptero y se encuentra entre las víctimas en el accidente de helicóptero que se produjo este domingo en California. Esto fue confirmado por los representantes de la fallecido leyenda de NBA al portal TMZ.

Gianna, también conocida como Gigi, era una de las cuatro hijas de Kobe Bryant y su esposa Vanessa. La pareja se casó en 2001, dos años después de conocerse.

Gianna, de 13 años, es la segunda hija de la leyenda de la NBA. Su hermana mayor, Natalia Diamante, tiene 17 años, Bianka Bella cumplió tres, mientras que la más pequeña, Capria, nació el pasado mes de junio.

#BREAKING: Kobe's daughter Gianna Maria was also on board the helicopter and died in the crash https://t.co/1n7U8bvqhI